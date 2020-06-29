Российские медики будут получать стимулирующие выплаты до августа

Спецнадбавки для медиков, работающих с больными COVID-19, установили в начале апреля. Для врачей доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч, для младшего медперсонала — 25 тысяч. Врачи скорой помощи получают выплату в 50 тысяч, а фельдшеры, медсестры и водители машин — 25 тысяч рублей в месяц.