Российские медики будут получать стимулирующие выплаты до августа

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Стимулирующие выплаты для медицинских работников, оказывавших помощь пациентам с COVID-19, продлили до конца августа. Это следует из постановления правительства, опубликованного на интернет-портале правовой информации.
Ранее о том, что все надбавки для медиков, борющихся с коронавирусом, сохранятся в июле и августе, заявил Владимир Путин. Глава государства также подчеркнул, что выплаты за особые условия труда не будут облагаться налогом.
Спецнадбавки для медиков, работающих с больными COVID-19, установили в начале апреля. Для врачей доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч, для младшего медперсонала — 25 тысяч. Врачи скорой помощи получают выплату в 50 тысяч, а фельдшеры, медсестры и водители машин — 25 тысяч рублей в месяц.
В июне только прямые федеральные доплаты получат почти 350 тысяч медработников, в том числе более 71 тысячи врачей.
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