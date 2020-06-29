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https://ria.ru/20200629/1573612779.html
Российские медики будут получать стимулирующие выплаты до августа
Стимулирующие выплаты для медицинских работников, оказывавших помощь пациентам с COVID-19, продлили до конца августа. Это следует из постановления... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Российские медики будут получать стимулирующие выплаты до августа

11:13 29.06.2020 (обновлено: 12:18 29.06.2020)
1313
© РИА Новости . Владимир АстапковичВрач
Врач
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Врач. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Стимулирующие выплаты для медицинских работников, оказывавших помощь пациентам с COVID-19, продлили до конца августа. Это следует из постановления правительства, опубликованного на интернет-портале правовой информации.
Ранее о том, что все надбавки для медиков, борющихся с коронавирусом, сохранятся в июле и августе, заявил Владимир Путин. Глава государства также подчеркнул, что выплаты за особые условия труда не будут облагаться налогом.
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Спецнадбавки для медиков, работающих с больными COVID-19, установили в начале апреля. Для врачей доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч, для младшего медперсонала — 25 тысяч. Врачи скорой помощи получают выплату в 50 тысяч, а фельдшеры, медсестры и водители машин — 25 тысяч рублей в месяц.
В июне только прямые федеральные доплаты получат почти 350 тысяч медработников, в том числе более 71 тысячи врачей.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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