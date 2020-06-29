ФСИН получит средства на компенсации сотрудникам, борющимся с COVID-19

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Правительство РФ выделило 1,7 миллиарда рублей Федеральной службе исполнения наказаний России для компенсационных выплат сотрудникам ведомства, борющимся с распространением коронавируса, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.
"Выделить ФСИН России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 1707,6 миллиона рублей", - отмечается в документе.
Согласно распоряжению, деньги пойдут на выплаты денежной компенсации сотрудникам ведомства "за выполнение служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени в связи с работой по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции".
ФСИН России должна будет отчитаться о целевом расходовании средств до 1 февраля 2021 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф