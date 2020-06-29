Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573612617.html
ФСИН получит средства на компенсации сотрудникам, борющимся с COVID-19
Правительство РФ выделило 1,7 миллиарда рублей Федеральной службе исполнения наказаний России для компенсационных выплат сотрудникам ведомства, борющимся с... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569646634_0:53:1024:629_1400x0_80_0_0_51cee6263f031c0c01c882fca385e134.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569646634_0:53:1024:629_1400x0_80_0_0_51cee6263f031c0c01c882fca385e134.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569646634_58:0:967:682_1400x0_80_0_0_65add1418a8ef1884d6823c2199bb964.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569646634_290:0:972:682_1400x0_80_0_0_7f644d185218dc8ab3b2c0f4e6819ad1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество

ФСИН получит средства на компенсации сотрудникам, борющимся с COVID-19

11:11 29.06.2020
147
© Фото предоставлено ФСИНДезинфекция во время санитарного дня в учреждениях системы ФСИН
Дезинфекция во время санитарного дня в учреждениях системы ФСИН
© Фото предоставлено ФСИН
Дезинфекция во время санитарного дня в учреждениях системы ФСИН. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Правительство РФ выделило 1,7 миллиарда рублей Федеральной службе исполнения наказаний России для компенсационных выплат сотрудникам ведомства, борющимся с распространением коронавируса, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.
"Выделить ФСИН России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 1707,6 миллиона рублей", - отмечается в документе.
Согласно распоряжению, деньги пойдут на выплаты денежной компенсации сотрудникам ведомства "за выполнение служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени в связи с работой по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции".
ФСИН России должна будет отчитаться о целевом расходовании средств до 1 февраля 2021 года.
Обращение президента к россиянам: новые меры поддержки
25 июня, 15:53Распространение нового коронавируса
Обращение президента к россиянам: новые меры господдержки
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
100001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Общество
Рекомендуем
Полицейский
В Москве задержали мужчину при продаже пяти тысяч литров спирта
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил, что не болел COVID-19
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 380 тысяч
Президент Молдавии Игорь Додон
В Молдавии могут отменить обязательный карантин для въезжающих в страну
Врач скорой помощи
В КБР число излечившихся от коронавируса достигло 3296
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова напомнила голосующим про "аттракцион фантастической жадности"
Портфель чиновника
Замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов ушел в отставку
Врач
Российские медики будут получать стимулирующие выплаты до августа
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
Москвичам пообещали комфортную летнюю погоду
Статуя Фемиды в суде
На Урале назначили штраф женщине, по чьей вине погибли двое детей
Здание Министерства иностранных дел РФ
Около 40 сотрудников МИД заболели COVID-19
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись более 40 беженцев из-за рубежа
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал о работе МИД в режиме онлайн во время пандемии
Машина скорой помощи
В Нижегородской области умерли три пациента с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:45Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина
15:45Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты
15:43В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
15:42Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
15:41Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
15:38КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ
15:38Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19
15:38Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
15:36Жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыве
15:35Президент Афганистана осудил атаку на юге страны
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
15:27В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
15:27ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки
15:27В Калининграде откроют стационар для туристов с COVID-19
15:27В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу
15:25В Краматорске напали на офис украинской партии "Оппозиционная платформа"
15:24Адвокат Фийона намерен опротестовать решение суда
15:24Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса для сборов
15:23Почти в 60 российских регионах действует запрет на посещение лесов
Лента новостейМолния