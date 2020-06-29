ФСИН получит средства на компенсации сотрудникам, борющимся с COVID-19

"Выделить ФСИН России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 1707,6 миллиона рублей", - отмечается в документе.

Согласно распоряжению, деньги пойдут на выплаты денежной компенсации сотрудникам ведомства "за выполнение служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени в связи с работой по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции".