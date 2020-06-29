Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 5 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 2, Латакия – 3. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в тексте бюллетеня.