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Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки пять нарушений, Турция - ни одного, сообщается в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:13
война в сирии
ирак
сирия
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353
60
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война в сирии, ирак, сирия, алеппо, в мире

Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки

11:11 29.06.2020 (обновлено: 11:13 29.06.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
© РИА Новости
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки пять нарушений, Турция - ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 5 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 2, Латакия – 3. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в тексте бюллетеня.
В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев было проведено две гуманитарные акции: в населенном бункте Умм-Барка (провинция Ракка) выдано 440 продовольственных наборов, общим весом 2,134 тонны; в населенном пункте Алеппо (провинция Алеппо) выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 1,2125 тонны.
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*Террористическая организация,запрещенная в России
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Война в СирииИракСирияАлеппоВ мире
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