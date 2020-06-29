Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки пять нарушений, Турция - ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 5 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 2, Латакия – 3. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в тексте бюллетеня.
В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев было проведено две гуманитарные акции: в населенном бункте Умм-Барка (провинция Ракка) выдано 440 продовольственных наборов, общим весом 2,134 тонны; в населенном пункте Алеппо (провинция Алеппо) выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 1,2125 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация,запрещенная в России