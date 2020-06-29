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В Молдавии могут отменить обязательный карантин для въезжающих в страну
Президент Молдавии Игорь Додон сообщил на брифинге в понедельник, что власти республики рассмотрят возможность с 15 июля отменить обязательный 14-дневный... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:09
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, игорь додон, воз, молдавия, в мире

В Молдавии могут отменить обязательный карантин для въезжающих в страну

11:09 29.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил на брифинге в понедельник, что власти республики рассмотрят возможность с 15 июля отменить обязательный 14-дневный карантин для тех лиц, что въезжают в страну.
"Если до 15 июля ситуация в стране не ухудшится с точки зрения COVD-19, то премьер предложит коллегам, которые отвечают за сектора здравоохранения, снять после 15 июля обязательный карантин для тех, кто въезжает в Молдавию", - заявил Додон.
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По его словам, власти республики обсудили и возможность открытия детских садов, решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом из населенных пунктов.
Ранее власти Молдавии сообщили о 16 250 зарегистрированных случаях коронавируса, 530 из которых стали летальными.
В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИгорь ДодонВОЗМолдавияВ мире
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