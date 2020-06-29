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Лавров заявил, что не болел COVID-19
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не болел коронавирусом. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
антон красовский
здоровье - общество
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, антон красовский, здоровье - общество, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

Лавров заявил, что не болел COVID-19

11:08 29.06.2020
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не болел коронавирусом.
"Бог миловал пока", - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос в интервью Антону Красовскому для проекта "Эпидемия" на RT.
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Министр подчеркнул, что в МИД соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения Москвы, в том числе в отношении удаленной работы, но он сам "на удаленке" не находился.
"Я должен приезжать, смотреть… Собственно, как и все, работаю в своем кабинете", - отметил Лавров.
"За мной тоже "следят". Я не общаюсь с большим количеством людей. Нас регулярно проверяют – по несколько раз в неделю. У нас есть все средства индивидуальной защиты для посетителей. Но их стало меньше, стараемся в основном решать вопросы по телефону", - пояснил он.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнтон КрасовскийЗдоровье - ОбществоСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
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