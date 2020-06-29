Лавров заявил, что не болел COVID-19

"За мной тоже "следят". Я не общаюсь с большим количеством людей. Нас регулярно проверяют – по несколько раз в неделю. У нас есть все средства индивидуальной защиты для посетителей. Но их стало меньше, стараемся в основном решать вопросы по телефону", - пояснил он.