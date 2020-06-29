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https://ria.ru/20200629/1573612364.html
Эксперт оценил возможность снизить стоимость "Ангары" почти в два раза
Снижение себестоимости производства ракеты "Ангара-А5" с 7 до 4 миллиарда рублей невозможно, заявил РИА Новости член-корреспондент Российской академии... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:08
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Эксперт оценил возможность снизить стоимость "Ангары" почти в два раза

11:08 29.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакеты ракет "Ангара" на стенде государственной корпорации "Роскосмос"
Макеты ракет Ангара на стенде государственной корпорации Роскосмос
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Снижение себестоимости производства ракеты "Ангара-А5" с 7 до 4 миллиарда рублей невозможно, заявил РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, главный аналитик ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Андрей Ионин.
Ранее из финансового отчета Центра Хруничева стало известно, что стоимость изготовления ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" составляет 7 миллиардов рублей, то есть в три раза больше, чем у летающего еще с советских времен "Протона" аналогичной грузоподъемности. К 2024 году планируется снизить стоимость до 4 миллиардов. "Роскосмос" пояснил, что высокая стоимость связана с тем, что ее сборка осуществляется в двух городах - Москве и Омске, а также штучным изготовлением. После переноса всего производства в Омск и перехода к серийному изготовлению цена ракеты, как обещают в госкорпорации, приблизится к рыночной.
"Никаких перспектив снижения себестоимости у "Ангары" в два раза нет, я такого не вижу. В рамках старого способа производства невозможно снизить стоимость производства. Никаких шансов быть конкурентоспособным и снизить себестоимость до уровня Илона Маска нет", - сказал Ионин.
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
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По словам эксперта, как только на рынке появился Илон Маск со стоимостью пуска Falcon 9 в 60 миллионов долларов в той же нише, что и "Протон-М" и "Ангара", никаких перспектив конкуренции на коммерческом рынке у российских тяжелых ракет не осталось. "Это очевидно всем", - отметил он.
Единственная задача "Ангары", по его мнению, обеспечить гарантированный доступ российским государственным заказчикам с территории РФ на геостационарную орбиту, что решается с космодрома Плесецк без необходимости строительства второго стартового комплекса на космодроме Восточный. В этом "Ангара" схожа с американской ракетой Delta 4, которая очень дорогая и изредка запускается в интересах Минобороны США.
Ионин считает, что в связи с высокой стоимостью "Ангары" необходимо сохранить производство дешевых "Протонов-М".
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РИА НаукаИлон МаскПротон-МSpaceX Falcon 9Андрей ИонинПлесецк (космодром)Константин ЦиолковскийКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)Министерство обороны СШАРоскосмосМоскваОмск
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