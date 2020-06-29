Эксперт оценил возможность снизить стоимость "Ангары" почти в два раза

"Никаких перспектив снижения себестоимости у "Ангары" в два раза нет, я такого не вижу. В рамках старого способа производства невозможно снизить стоимость производства. Никаких шансов быть конкурентоспособным и снизить себестоимость до уровня Илона Маска нет", - сказал Ионин.