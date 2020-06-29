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Онлайн-конференция о новых вызовах онкологической службе
30 июня в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Новые вызовы онкологической службе: COVID-19" с участием ведущих экспертов в области онкологии России и стран СНГ и представителей органов власти России.
2020-06-29T13:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1573612277.jpg?1593427762
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о новых вызовах онкологической службе

11:07 29.06.2020 (обновлено: 13:49 29.06.2020)
20
30 июня в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Новые вызовы онкологической службе: COVID-19" с участием ведущих экспертов в области онкологии России и стран СНГ и представителей органов власти России.
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Участники:
- академик РАН, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей КАПРИН;
- член-корреспондент РАН, директор ГБУЗ г. Москвы "НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ" Сергей ПЕТРИКОВ;
- член Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья, председатель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности Александр ПЕТРОВ;
- заведующий отделением химиотерапии отдела лекарственного лечения опухолей "МНИОИ им. П.А. Герцена" Александр ФЕДЕНКО;
- академик НАН РК, главный онколог Министерства здравоохранения Республики Казахстан, председатель правления КазНИИ онкологии и радиологии Диляра КАЙДАРОВА;
- директор ГУ "РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова", врач высшей квалификационной категории Сергей ПОЛЯКОВ;
- директор Республиканского онкологического научного центра Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан Зафар ХУСЕЙНОВ.

Организатор – Фонд поддержки противораковых организаций "Вместе против рака".

24 июня во многих городах России наступил второй этап снятия ограничительных мер, касающихся режима самоизоляции. Пандемия, безусловно, оставила свой след почти на всех без исключения сферах жизни. Какой урок она преподала здравоохранению и, в частности, онкологической службе? Какие новые вызовы она поставила? И как скоро мы сможем вернуться к полномасштабному оказанию онкологической помощи?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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