Онлайн-конференция о новых вызовах онкологической службе

- академик РАН, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей КАПРИН;- член-корреспондент РАН, директор ГБУЗ г. Москвы "НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ" Сергей ПЕТРИКОВ;- член Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья, председатель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности Александр ПЕТРОВ;- заведующий отделением химиотерапии отдела лекарственного лечения опухолей "МНИОИ им. П.А. Герцена" Александр ФЕДЕНКО;- академик НАН РК, главный онколог Министерства здравоохранения Республики Казахстан, председатель правления КазНИИ онкологии и радиологии Диляра КАЙДАРОВА;- директор ГУ "РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова", врач высшей квалификационной категории Сергей ПОЛЯКОВ;- директор Республиканского онкологического научного центра Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан Зафар ХУСЕЙНОВ.Организатор – Фонд поддержки противораковых организаций "Вместе против рака".24 июня во многих городах России наступил второй этап снятия ограничительных мер, касающихся режима самоизоляции. Пандемия, безусловно, оставила свой след почти на всех без исключения сферах жизни. Какой урок она преподала здравоохранению и, в частности, онкологической службе? Какие новые вызовы она поставила? И как скоро мы сможем вернуться к полномасштабному оказанию онкологической помощи?