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Лавров пока не знает, когда откроются границы
Глава МИД РФ Сергей Лавров не знает пока, когда будут открыты границы, закрытые из-за пандемии нового коронавируса. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:05
распространение нового коронавируса
россия
сергей лавров
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире

Лавров пока не знает, когда откроются границы

11:05 29.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не знает пока, когда будут открыты границы, закрытые из-за пандемии нового коронавируса.
Отвечая на соответствующий вопрос об открытии в интервью Антону Красовскому для проекта "Эпидемия" на RT, глава МИД РФ Сергей Лавров указал: "Я не знаю".
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Он добавил, что "мы постепенно уже начинаем возвращаться к обычной жизни, выходя из периода видеоконференций, которых провели более 15, в том числе такие крупные, как видеоконференции министров иностранных дел ОДКБ, СНГ, ШОС, Россия-АСЕАН".
"Уже в очном режиме принял двух своих коллег – на прошлой неделе министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, а на этой – министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасу", - добавил министр.
Лавров указал, что "сам впервые за три месяца побывал за границей в Сербии и в Белоруссии". По его словам, "оба визита планировались еще на март".
Отвечая на просьбу прокомментировать тот факт, что "все за границу ездят через Белоруссию", министр указал, что "мы не можем запретить людям пользоваться этой возможностью". "Другое дело, конечно, осторожность и здравый смысл должны присутствовать при принятии решения", - заключил он.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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