Лавров пока не знает, когда откроются границы

"Уже в очном режиме принял двух своих коллег – на прошлой неделе министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, а на этой – министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасу", - добавил министр.

Отвечая на просьбу прокомментировать тот факт, что "все за границу ездят через Белоруссию", министр указал, что "мы не можем запретить людям пользоваться этой возможностью". "Другое дело, конечно, осторожность и здравый смысл должны присутствовать при принятии решения", - заключил он.