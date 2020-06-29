https://ria.ru/20200629/1573612009.html
Лавров рассказал о работе МИД в режиме онлайн во время пандемии
МИД России не составило большого труда наладить свою работу в режиме онлайн из-за пандемии, сообщил глава ведомства Сергей Лавров. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:05
2020-06-29T11:05
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сергей лавров
воз
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
МИД России не составило большого труда наладить свою работу в режиме онлайн из-за пандемии, сообщил глава ведомства Сергей Лавров
.
Лавров рассказал в интервью Антону Красовскому
для проекта "Эпидемия" на RT
, что "если бы такая пандемия произошла еще десять лет назад, наверное, мы оказались бы в гораздо более сложной ситуации с точки зрения нормального функционирования министерства иностранных дел".
"Сейчас это случилось уже после достаточно широкого внедрения в работу МИД России и других федеральных и региональных структур современных методов коммуникации", - заметил он.
"Нам не составляло большого труда наладить эту работу в режиме онлайн. Никаких особых сложностей при этом мы не испытывали", - добавил министр.
Он предположил, что "после того, как все это успокоится (надеюсь, это произойдет быстро), какие-то элементы этой работы мы будем продолжать использовать, особенно когда речь идет о партнерах, к которым логистически долго и непросто добираться – например, из Южной Америки".
"Это целая история: когда они планируют свои загранкомандировки, они должны состыковать три-четыре-пять стран, чтобы каждый раз не тратить по 15-16 часов на перелет в один конец", - заключил министр.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.