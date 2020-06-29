Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573612009.html
Лавров рассказал о работе МИД в режиме онлайн во время пандемии
МИД России не составило большого труда наладить свою работу в режиме онлайн из-за пандемии, сообщил глава ведомства Сергей Лавров. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
антон красовский
коронавирусы
сергей лавров
воз
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571471_0:0:2915:1641_1400x0_80_0_0_a310436e599472b487af1a615d8ebf97.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571471_0:0:2915:1641_1400x0_80_0_0_a310436e599472b487af1a615d8ebf97.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571471_186:0:2915:2047_1400x0_80_0_0_10115994fb5ec029ee55ee56576774bc.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571471_683:0:2730:2047_1400x0_80_0_0_d6bead29cdc22388899c76ee369da671.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антон красовский, коронавирусы, сергей лавров, воз, общество

Лавров рассказал о работе МИД в режиме онлайн во время пандемии

11:05 29.06.2020
107
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. МИД России не составило большого труда наладить свою работу в режиме онлайн из-за пандемии, сообщил глава ведомства Сергей Лавров.
Лавров рассказал в интервью Антону Красовскому для проекта "Эпидемия" на RT, что "если бы такая пандемия произошла еще десять лет назад, наверное, мы оказались бы в гораздо более сложной ситуации с точки зрения нормального функционирования министерства иностранных дел".
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
"Сейчас это случилось уже после достаточно широкого внедрения в работу МИД России и других федеральных и региональных структур современных методов коммуникации", - заметил он.
"Нам не составляло большого труда наладить эту работу в режиме онлайн. Никаких особых сложностей при этом мы не испытывали", - добавил министр.
Он предположил, что "после того, как все это успокоится (надеюсь, это произойдет быстро), какие-то элементы этой работы мы будем продолжать использовать, особенно когда речь идет о партнерах, к которым логистически долго и непросто добираться – например, из Южной Америки".
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"Это целая история: когда они планируют свои загранкомандировки, они должны состыковать три-четыре-пять стран, чтобы каждый раз не тратить по 15-16 часов на перелет в один конец", - заключил министр.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон КрасовскийКоронавирусыСергей ЛавровВОЗОбщество
Рекомендуем
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
Более 30 пермяков вернулись на родину за выходные
Здание Министерства иностранных дел РФ
Около 40 сотрудников МИД заболели COVID-19
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров пока не знает, когда откроются границы
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова напомнила голосующим про "аттракцион фантастической жадности"
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись более 40 беженцев из-за рубежа
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил, что не болел COVID-19
Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
В Капотне обнаружили предмет, похожий на снаряд времен войны
Прокуратура
В Норильске начали проверку из-за пожара на полигоне с отходами
Сотрудник полиции
В Красноярске несовершеннолетняя избила взрослую соперницу из-за парня
Тест на коронавирус
В Курганской области возобновят работу кинотеатры и кафе на улицах
В лесу
Почти в 60 российских регионах действует запрет на посещение лесов
Макеты ракет Ангара на стенде государственной корпорации Роскосмос
Эксперт оценил возможность снизить стоимость "Ангары" почти в два раза
Портфель чиновника
Замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов ушел в отставку
Дезинфекция во время санитарного дня в учреждениях системы ФСИН
ФСИН получит средства на компенсации сотрудникам, борющимся с COVID-19
Девушка в медицинской маске на беговой дорожке в фитнес-клубе
В Челябинской области возобновят работу летние кафе и фитнес-клубы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:45Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина
15:45Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты
15:43В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
15:42Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
15:41Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
15:38КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ
15:38Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19
15:38Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
15:36Жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыве
15:35Президент Афганистана осудил атаку на юге страны
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
15:27В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
15:27ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки
15:27В Калининграде откроют стационар для туристов с COVID-19
15:27В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу
15:25В Краматорске напали на офис украинской партии "Оппозиционная платформа"
15:24Адвокат Фийона намерен опротестовать решение суда
15:24Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса для сборов
15:23Почти в 60 российских регионах действует запрет на посещение лесов
Лента новостейМолния