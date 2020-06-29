Лавров рассказал о работе МИД в режиме онлайн во время пандемии

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. МИД России не составило большого труда наладить свою работу в режиме онлайн из-за пандемии, сообщил глава ведомства МИД России не составило большого труда наладить свою работу в режиме онлайн из-за пандемии, сообщил глава ведомства Сергей Лавров

Лавров рассказал в интервью Антону Красовскому для проекта "Эпидемия" на RT , что "если бы такая пандемия произошла еще десять лет назад, наверное, мы оказались бы в гораздо более сложной ситуации с точки зрения нормального функционирования министерства иностранных дел".

"Сейчас это случилось уже после достаточно широкого внедрения в работу МИД России и других федеральных и региональных структур современных методов коммуникации", - заметил он.

"Нам не составляло большого труда наладить эту работу в режиме онлайн. Никаких особых сложностей при этом мы не испытывали", - добавил министр.

Он предположил, что "после того, как все это успокоится (надеюсь, это произойдет быстро), какие-то элементы этой работы мы будем продолжать использовать, особенно когда речь идет о партнерах, к которым логистически долго и непросто добираться – например, из Южной Америки".

"Это целая история: когда они планируют свои загранкомандировки, они должны состыковать три-четыре-пять стран, чтобы каждый раз не тратить по 15-16 часов на перелет в один конец", - заключил министр.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.