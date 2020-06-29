https://ria.ru/20200629/1573611958.html
"Страхи/Ошибки": почему я до сих пор не начальник (и как им стать)
"Я не хуже, почему я не начальник?" Частый вопрос к психологу и самому себе. Зачем быть начальником не всегда ясно, но, кажется, что они ничего не делают и много зарабатывают. Или хочется сделать проект лучше, чем твой босс, потому что ты знаешь больше. Как понять, что быть начальником — не твоё, и что сделать, чтобы получить руководящую должность?
2020-06-29T12:00
2020-06-29T12:00
страхи/ошибки
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573611807_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_b8dd4777246f3e69872cfc160cf3ed00.jpg
"Страхи/Ошибки": почему я до сих пор не начальник (и как им стать)
"Я не хуже, почему я не начальник?" Частый вопрос к психологу и самому себе. Зачем быть начальником не всегда ясно, но, кажется, что они ничего не делают и много зарабатывают. Или хочется сделать проект лучше, чем твой босс, потому что ты знаешь больше. Как понять, что быть начальником — не твоё, и что сделать, чтобы получить руководящую должность?
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573611807_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_b8dd4777246f3e69872cfc160cf3ed00.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573611807_78:0:562:363_1400x0_80_0_0_7ce12e490b31607f0b8aebbac8618eb9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573611807_139:0:502:363_1400x0_80_0_0_8e51b0be030010f3839642269e5fa0ae.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
"Страхи/Ошибки": почему я до сих пор не начальник (и как им стать)
"Я не хуже, почему я не начальник?" Частый вопрос к психологу и самому себе. Зачем быть начальником не всегда ясно, но, кажется, что они ничего не делают и много зарабатывают. Или хочется сделать проект лучше, чем твой босс, потому что ты знаешь больше. Как понять, что быть начальником — не твоё, и что сделать, чтобы получить руководящую должность?
Культ достигаторства везде: успешный успех, погоня за деньгами и властью. Но не всем это подходит. Навязанные извне амбиции несут с собой напряжение, фрустрацию, злость и жалость к себе. Как подниматься по карьерной лестнице, если нет желания руководить, и можно ли стать начальником, если очень хочется?
Вместе с психологом, гештальт-терапевтом, известным инстаграм-блогером
Марией Бразговской и практикующим карьерным консультантом, блогером
Натальей Токарской говорим о главных стереотипах, существующих вокруг руководящих позиций.
1:45 Начальниками рождаются или становятся?
3:15 Какие личностные черты характеризуют будущего руководителя
5:00 Можно ли вырастить из ребёнка начальника
7:00 Как hr-менеджеры определяют по соискателю, кто он: потенциальный управленец или хороший исполнитель?
8:45 "Я же не дурак": как показать другим свой потенциал руководителя
11:10 Как не прослыть выскочкой, демонстрируя руководству свои лучшие стороны
14:10 "Мой коллега продвинулся, потому что он подхалим": заблуждение или правда?
17:40 Как новому руководителю поставить себя перед коллегами, с которыми ещё вчера был на равных
20:00 О ситуациях, когда человек ничего не делает для своего продвижения, но сожалеет, что кто-то другой стал начальником
22:15 Как ещё можно развивать карьеру, если не вверх
23:50 Правда ли, что подчинённый может получать зарплату больше начальника
25:55 Как понять, что управлять другими тебе не надо
29:30 Начальники ничего не делают, но получают большую зарплату: так ли это?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене