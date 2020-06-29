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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20200629/1573611958.html
"Страхи/Ошибки": почему я до сих пор не начальник (и как им стать)
"Я не хуже, почему я не начальник?" Частый вопрос к психологу и самому себе. Зачем быть начальником не всегда ясно, но, кажется, что они ничего не делают и много зарабатывают. Или хочется сделать проект лучше, чем твой босс, потому что ты знаешь больше. Как понять, что быть начальником — не твоё, и что сделать, чтобы получить руководящую должность?
2020-06-29T12:00
страхи/ошибки
подкаст
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"Страхи/Ошибки": почему я до сих пор не начальник (и как им стать)
"Я не хуже, почему я не начальник?" Частый вопрос к психологу и самому себе. Зачем быть начальником не всегда ясно, но, кажется, что они ничего не делают и много зарабатывают. Или хочется сделать проект лучше, чем твой босс, потому что ты знаешь больше. Как понять, что быть начальником — не твоё, и что сделать, чтобы получить руководящую должность?
РИА Новости
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353
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
аудио, подкаст

"Страхи/Ошибки": почему я до сих пор не начальник (и как им стать)

12:00 29.06.2020
214
Страхи/Ошибки
"Страхи/Ошибки": почему я до сих пор не начальник (и как им стать)
12:00
"Я не хуже, почему я не начальник?" Частый вопрос к психологу и самому себе. Зачем быть начальником не всегда ясно, но, кажется, что они ничего не делают и много зарабатывают. Или хочется сделать проект лучше, чем твой босс, потому что ты знаешь больше. Как понять, что быть начальником — не твоё, и что сделать, чтобы получить руководящую должность?
Культ достигаторства везде: успешный успех, погоня за деньгами и властью. Но не всем это подходит. Навязанные извне амбиции несут с собой напряжение, фрустрацию, злость и жалость к себе. Как подниматься по карьерной лестнице, если нет желания руководить, и можно ли стать начальником, если очень хочется?
Вместе с психологом, гештальт-терапевтом, известным инстаграм-блогером Марией Бразговской и практикующим карьерным консультантом, блогером Натальей Токарской говорим о главных стереотипах, существующих вокруг руководящих позиций.
1:45 Начальниками рождаются или становятся?
3:15 Какие личностные черты характеризуют будущего руководителя
5:00 Можно ли вырастить из ребёнка начальника
7:00 Как hr-менеджеры определяют по соискателю, кто он: потенциальный управленец или хороший исполнитель?
8:45 "Я же не дурак": как показать другим свой потенциал руководителя
11:10 Как не прослыть выскочкой, демонстрируя руководству свои лучшие стороны
14:10 "Мой коллега продвинулся, потому что он подхалим": заблуждение или правда?
17:40 Как новому руководителю поставить себя перед коллегами, с которыми ещё вчера был на равных
20:00 О ситуациях, когда человек ничего не делает для своего продвижения, но сожалеет, что кто-то другой стал начальником
22:15 Как ещё можно развивать карьеру, если не вверх
23:50 Правда ли, что подчинённый может получать зарплату больше начальника
25:55 Как понять, что управлять другими тебе не надо
29:30 Начальники ничего не делают, но получают большую зарплату: так ли это?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Страхи/ОшибкиПодкаст
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