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Около 40 сотрудников МИД заболели COVID-19
Около 40 сотрудников центрального аппарата и представительств МИД в регионах РФ заболели коронавирусом, один из них скончался, заявил глава министерства Сергей... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
антон красовский
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антон красовский, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Около 40 сотрудников МИД заболели COVID-19

11:04 29.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Около 40 сотрудников центрального аппарата и представительств МИД в регионах РФ заболели коронавирусом, один из них скончался, заявил глава министерства Сергей Лавров.

"Около четырех десятков (заразились коронавирусом). Подавляющее большинство в легкой форме. Один летальный случай", - заявил он в интервью Антону Красовскому для проекта "Эпидемия" на RT.

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Умершему сотруднику МИД было 62 года, его супруга работала на скорой помощи и, видимо, была бессимптомным носителем.
"У нас примерно половина сотрудников как с самого начали работать "на удаленке", так и продолжают", - отметил Лавров, подчеркнув, что министерство строго соблюдает все рекомендации Роспотребнадзора и департамента здравоохранения Москвы.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон КрасовскийСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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