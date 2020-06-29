https://ria.ru/20200629/1573611923.html
Около 40 сотрудников МИД заболели COVID-19
Около 40 сотрудников центрального аппарата и представительств МИД в регионах РФ заболели коронавирусом, один из них скончался, заявил глава министерства Сергей... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:04
2020-06-29T11:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
антон красовский
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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https://ria.ru/20200627/1573545215.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852646_0:212:3072:1940_1400x0_80_0_0_4a2683905752106e5c3cf7e9ed3697f8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антон красовский, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество