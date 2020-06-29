Более 30 пермяков вернулись на родину за выходные

ПЕРМЬ, 29 июн - РИА Новости. Более 30 пермяков вернулись на родину из Испании, Франции, Великобритании и Таджикистана за выходные дни, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"В субботу, 27 июня, в Москву прилетели четыре пермяка из Лондона, три из Барселоны и один из Парижа. В воскресенье, 28 июня, в Казань из Душанбе прилетели 24 человека", — говорится в сообщении.
Пресс-служба краевой администрации уточняет, что жители Пермского края, прилетевшие из-за рубежа в Москву, пройдут двухнедельный карантин в столице. После этого они смогут вернуться в родной регион.
По информации региональных властей, во время введения в апреле режима самоизоляции за границей оставались 860 пермяков в 82 странах, 459 из них уже вернулись домой.
По данным минздрава, в Пермском крае зарегистрировано 3637 случаев заражения COVID-19, выздоровели 2442 человека, 121 скончался, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.