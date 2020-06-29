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Более 30 пермяков вернулись на родину за выходные
Более 30 пермяков вернулись на родину из Испании, Франции, Великобритании и Таджикистана за выходные дни, сообщается на сайте губернатора и регионального... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:05
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, москва, испания, пермский край, общество

Более 30 пермяков вернулись на родину за выходные

11:05 29.06.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
© РИА Новости / Илья Наймушин
ПЕРМЬ, 29 июн - РИА Новости. Более 30 пермяков вернулись на родину из Испании, Франции, Великобритании и Таджикистана за выходные дни, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"В субботу, 27 июня, в Москву прилетели четыре пермяка из Лондона, три из Барселоны и один из Парижа. В воскресенье, 28 июня, в Казань из Душанбе прилетели 24 человека", — говорится в сообщении.
Пресс-служба краевой администрации уточняет, что жители Пермского края, прилетевшие из-за рубежа в Москву, пройдут двухнедельный карантин в столице. После этого они смогут вернуться в родной регион.
Туристов, прибывших в аэропорт Казани, после рейса привезли на автобусах в Пермь. Одиннадцать из них, проживающие в краевом центре, доставлены домой для прохождения карантина. Остальные отправлены на двухнедельную обсервацию в Очере. У всех прибывших взяты тесты на COVID-19.
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По информации региональных властей, во время введения в апреле режима самоизоляции за границей оставались 860 пермяков в 82 странах, 459 из них уже вернулись домой.
По данным минздрава, в Пермском крае зарегистрировано 3637 случаев заражения COVID-19, выздоровели 2442 человека, 121 скончался, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи жителей.
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