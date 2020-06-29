В Красноярске несовершеннолетняя избила взрослую соперницу из-за парня

"27 июня в дежурную часть отдела полиции № 9 обратилась 21-летняя девушка с заявлением о причинении ей телесных повреждений. Стражи правопорядка выяснили, что между двумя малознакомыми девушками произошел конфликт из-за молодого человека. Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленницы, ей оказалась 17-летняя красноярка", - говорится в сообщении.