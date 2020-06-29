Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200629/1573611628.html
В Красноярске несовершеннолетняя избила взрослую соперницу из-за парня
Полиция разбирается в инциденте с избиением девушки в Красноярске, которую жестоко избила несовершеннолетняя соперница из-за молодого человека, сообщает краевой РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:27
гумвд
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1400x0_80_0_0_2d10a033699b49833f993112e201b6e3.jpg
https://ria.ru/20200306/1568246198.html
1
красноярск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1400x0_80_0_0_2d10a033699b49833f993112e201b6e3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_fe618329f01aed7a3369cdf4da7c4f29.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_888:0:2935:2047_1400x0_80_0_0_ac952778b1e9ca65ed2c39a938dfcab1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд, красноярск, происшествия

В Красноярске несовершеннолетняя избила взрослую соперницу из-за парня

11:02 29.06.2020 (обновлено: 12:27 29.06.2020)
2604
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
КРАСНОЯРСК, 29 июн - РИА Новости. Полиция разбирается в инциденте с избиением девушки в Красноярске, которую жестоко избила несовершеннолетняя соперница из-за молодого человека, сообщает краевой главк ГУМВД.
"27 июня в дежурную часть отдела полиции № 9 обратилась 21-летняя девушка с заявлением о причинении ей телесных повреждений. Стражи правопорядка выяснили, что между двумя малознакомыми девушками произошел конфликт из-за молодого человека. Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленницы, ей оказалась 17-летняя красноярка", - говорится в сообщении.
Пользователь страницы "Наш мкр. Солнечный" социальной сети в "ВКонтакте" выложил видео избиения. На кадрах несколько девушек стоят вокруг другой, лежащей на земле, а одна из них жестоко пинает ее ногами в голову и кричит.
По данным пресс-службы, потерпевшую направили на судебно-медицинское освидетельствование. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Полицейский
6 марта, 13:52
В Ярославле избили отца школьницы, вступившегося за нее в драке
0413185
Обсудить 1
ГУМВДКрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
Памфилова сожалеет о публикации данных exit poll голосования по поправкам
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК: фигурант по делу убитой под Красноярском девочки угрожал ее матери
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова напомнила голосующим про "аттракцион фантастической жадности"
Пожилой мужчина
Врач назвал характерную для долгожителей черту
Статуя Фемиды в суде
На Урале назначили штраф женщине, по чьей вине погибли двое детей
Президент Палестины Махмуд Аббас выступает в СБ ООН в связи с планами израиля по аннексии палестинских земель
Израильский эксперт оценил последствия аннексии территорий Палестины
Владислав Третьяк в фильме Стритрейсеры
РЕН ТВ: актер из "Улиц разбитых фонарей" ударил жену ножом
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Астраханской области будут судить отца, который 14 лет насиловал дочь
Полицейский
В Москве задержали мужчину при продаже пяти тысяч литров спирта
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров пока не знает, когда откроются границы
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
Адвокат рассказал, когда дело сестер Хачатурян направят в Генпрокуратуру
Автомобиль ДПС
В Петербурге задержали авторов нецензурной надписи на машине ДПС
Ученый, конструктор Анатолий Дарон
В США умер конструктор двигателя для ракеты Юрия Гагарина
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал, чем актер занимается под домашним арестом
Вид на Московский аэропорт Домодедово
В Москве будут судить дебошира, избившего пассажира в Домодедово
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:45Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина
15:45Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты
15:43В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
15:42Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
15:41Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
15:38КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ
15:38Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19
15:38Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
15:36Жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыве
15:35Президент Афганистана осудил атаку на юге страны
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
15:27В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
15:27ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки
15:27В Калининграде откроют стационар для туристов с COVID-19
15:27В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу
15:25В Краматорске напали на офис украинской партии "Оппозиционная платформа"
15:24Адвокат Фийона намерен оспорить решение суда
15:24Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса для сборов
15:23Почти в 60 российских регионах действует запрет на посещение лесов
Лента новостейМолния