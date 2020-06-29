В Красноярске несовершеннолетняя избила взрослую соперницу из-за парня

КРАСНОЯРСК, 29 июн - РИА Новости. Полиция разбирается в инциденте с избиением девушки в Красноярске, которую жестоко избила несовершеннолетняя соперница из-за молодого человека, сообщает краевой главк ГУМВД.
"27 июня в дежурную часть отдела полиции № 9 обратилась 21-летняя девушка с заявлением о причинении ей телесных повреждений. Стражи правопорядка выяснили, что между двумя малознакомыми девушками произошел конфликт из-за молодого человека. Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленницы, ей оказалась 17-летняя красноярка", - говорится в сообщении.
Пользователь страницы "Наш мкр. Солнечный" социальной сети в "ВКонтакте" выложил видео избиения. На кадрах несколько девушек стоят вокруг другой, лежащей на земле, а одна из них жестоко пинает ее ногами в голову и кричит.
По данным пресс-службы, потерпевшую направили на судебно-медицинское освидетельствование. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.