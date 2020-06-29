В Башкирии детские лагеря откроют на две недели позже запланированного

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Глава Башкирии Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение отложить на 2 недели открытие детских лагерей, сообщается на сайте главы республики.

Ранее детские санатории, профилактории и санаторно-оздоровительные лагеря планировали открыть 1 июля, а детские оздоровительные и пришкольные лагеря, лагеря труда и отдыха детей – 3 июля.

"Теперь ориентировочная дата открытия – 13-15 июля. Перенос сроков связан с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе. По словам министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, за минувшие сутки подтвердили 48 случаев заражения коронавирусом . Общее число инфицированных достигло 5 315 человек. Всего выздоровели 2 870 человек", - говорится в сообщении.

Хабиров подчеркнул, что масочный режим в республике сохраняется. В обязательном порядке маски следует носить в общественном транспорте, МФЦ, магазинах, государственных и муниципальных учреждениях и других закрытых помещениях.

Также до 15 июля сохраняется режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет.