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В Башкирии детские лагеря откроют на две недели позже запланированного
Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение отложить на 2 недели открытие детских лагерей, сообщается на сайте главы республики. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:01
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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В Башкирии детские лагеря откроют на две недели позже запланированного

11:01 29.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРадий Хабиров
Радий Хабиров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Радий Хабиров. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение отложить на 2 недели открытие детских лагерей, сообщается на сайте главы республики.
Ранее детские санатории, профилактории и санаторно-оздоровительные лагеря планировали открыть 1 июля, а детские оздоровительные и пришкольные лагеря, лагеря труда и отдыха детей – 3 июля.
"Теперь ориентировочная дата открытия – 13-15 июля. Перенос сроков связан с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе. По словам министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, за минувшие сутки подтвердили 48 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 5 315 человек. Всего выздоровели 2 870 человек", - говорится в сообщении.
Хабиров подчеркнул, что масочный режим в республике сохраняется. В обязательном порядке маски следует носить в общественном транспорте, МФЦ, магазинах, государственных и муниципальных учреждениях и других закрытых помещениях.
Также до 15 июля сохраняется режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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