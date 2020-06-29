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В Капотне обнаружили предмет, похожий на снаряд времен войны
Похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны предмет обнаружили в понедельник днем на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:58
капотня
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капотня

В Капотне обнаружили предмет, похожий на снаряд времен войны

10:58 29.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны предмет обнаружили в понедельник днем на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне, на место опасной находки вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На территории МНПЗ по адресу: 2-й квартал Капотни, дом 3 обнаружение предмета, похожего на снаряд времен ВОВ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место обнаружения опасной находки следуют оперативные службы города.
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Капотня
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