https://ria.ru/20200629/1573611260.html
В Капотне обнаружили предмет, похожий на снаряд времен войны
Похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны предмет обнаружили в понедельник днем на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:58
2020-06-29T10:58
капотня
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капотня
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
капотня