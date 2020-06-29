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В Норильске начали проверку из-за пожара на полигоне с отходами
Прокуратура Норильска начала проверку природоохранного законодательства и мер пожарной безопасности после того, как загорелся полигон с промышленными отходами,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:57
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В Норильске начали проверку из-за пожара на полигоне с отходами

10:57 29.06.2020
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Прокуратура. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 июн - РИА Новости. Прокуратура Норильска начала проверку природоохранного законодательства и мер пожарной безопасности после того, как загорелся полигон с промышленными отходами, сообщили РИА Новости в прокуратуре Красноярского края.
Ранее сообщалось, что в Норильске загорелся полигон с твёрдыми промышленными отходами, пожар удалось локализовать на площади одна тысяча квадратных метров. Расстояние до ближайших жилых домов более 5 километров. Шлейф дыма уходит в сторону тундры.
"По поручению прокуратуры края проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдения экологического законодательства и мер пожарной безопасности", - сказал собеседник агентства.
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