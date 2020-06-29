В Челябинской области возобновят работу летние кафе и фитнес-клубы

Девушка в медицинской маске на беговой дорожке в фитнес-клубе. Архивное фото

Девушка в медицинской маске на беговой дорожке в фитнес-клубе

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн – РИА Новости. Власти в Власти в Челябинской области разрешили возобновить работу летних кафе, фитнес-центров и зоопарков с уличными экспозициями с соблюдением санитарных требований, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений. Согласно документу, разрешено возобновить работу летним кафе и открытым верандам, фитнес-центрам, зоопаркам, но только экспозиций на открытых территориях", - говорится в сообщении.

Деятельность разрешается только при обеспечении соблюдения методических рекомендаций Федеральной службы в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, уточняется в сообщении.

В пресс-службе правительства региона РИА Новости пояснили, что распоряжение вступает в силу со дня подписания, то есть с понедельника.

Губернатор региона Алексей Текслер в своем аккаунте в Instagram уточнил, что в течение недели в области снижается число заболевших коронавирусом. "Поэтому принял решение снять часть ограничений. Могут начать свою работу летние кафе, открытые веранды и фитнес-залы. Естественно, нужно соблюдать все санитарные требования. Продолжаем анализ ситуации и ограничений", - написал он.

По данным минздрава региона, на утро 29 июня в регионе подтверждены 7440 случаев заболевания COVID-19 (плюс 149 новых подтверждений ко вчерашнему дню). ️За прошедшие сутки выписаны 36 человек, всего 4058 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.