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В Челябинской области возобновят работу летние кафе и фитнес-клубы
Власти в Челябинской области разрешили возобновить работу летних кафе, фитнес-центров и зоопарков с уличными экспозициями с соблюдением санитарных требований,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:57
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей текслер, челябинская область, общество

В Челябинской области возобновят работу летние кафе и фитнес-клубы

10:57 29.06.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДевушка в медицинской маске на беговой дорожке в фитнес-клубе
Девушка в медицинской маске на беговой дорожке в фитнес-клубе
© РИА Новости / Антон Денисов
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Девушка в медицинской маске на беговой дорожке в фитнес-клубе. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн – РИА Новости. Власти в Челябинской области разрешили возобновить работу летних кафе, фитнес-центров и зоопарков с уличными экспозициями с соблюдением санитарных требований, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений. Согласно документу, разрешено возобновить работу летним кафе и открытым верандам, фитнес-центрам, зоопаркам, но только экспозиций на открытых территориях", - говорится в сообщении.
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Деятельность разрешается только при обеспечении соблюдения методических рекомендаций Федеральной службы в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, уточняется в сообщении.
В пресс-службе правительства региона РИА Новости пояснили, что распоряжение вступает в силу со дня подписания, то есть с понедельника.
Губернатор региона Алексей Текслер в своем аккаунте в Instagram уточнил, что в течение недели в области снижается число заболевших коронавирусом. "Поэтому принял решение снять часть ограничений. Могут начать свою работу летние кафе, открытые веранды и фитнес-залы. Естественно, нужно соблюдать все санитарные требования. Продолжаем анализ ситуации и ограничений", - написал он.
По данным минздрава региона, на утро 29 июня в регионе подтверждены 7440 случаев заболевания COVID-19 (плюс 149 новых подтверждений ко вчерашнему дню). ️За прошедшие сутки выписаны 36 человек, всего 4058 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
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