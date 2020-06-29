В МИД прокомментировали новую публикацию о "сговоре" России с талибами

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Спецпредставитель российского президента, директор второго департамента Азии Замир Кабулов назвал новую публикацию американских СМИ о "сговоре" Москвы с талибами продолжением внутрипартийной борьбы в Спецпредставитель российского президента, директор второго департамента Азииназвал новую публикацию американских СМИ о "сговоре" Москвы с талибами продолжением внутрипартийной борьбы в США

"Мы уже комментировали ранее публикацию New York Times. Слишком большой ажиотаж создается вокруг откровенной фальшивки, которую даже Трамп и его администрация опровергли. <...> Считаю зазорным нам слишком много времени тратить на комментирование откровенной лжи. Понятно, что есть в США силы, которые не хотят уходить из Афганистана, хотят оправдать собственный провал. Вот вокруг этого и крутится все", — заявил Кабулов.

На прошлой неделе газета The New York Times со ссылкой на анонимных представителей американских спецслужб опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было. После этого посольство России в США заявило об угрозах в адрес дипломатов.

МИД, в свою очередь, назвал публикацию фейком. Белый дом также раскритиковал статью, отметив, что разведка ни о чем подобном не докладывала, а по словам самого Дональда Трампа, публикация была заказной. Позднее пришло опровержение и от "Талибана".