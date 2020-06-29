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В МИД прокомментировали новую публикацию о "сговоре" России с талибами
Спецпредставитель российского президента, директор второго департамента Азии Замир Кабулов назвал новую публикацию американских СМИ о "сговоре" Москвы с... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:03
дональд трамп
замир кабулов
афганистан
талибан
сша
в мире
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РИА Новости
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353
60
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дональд трамп, замир кабулов, афганистан, талибан, сша, в мире

В МИД прокомментировали новую публикацию о "сговоре" России с талибами

10:55 29.06.2020 (обновлено: 13:03 29.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Спецпредставитель российского президента, директор второго департамента Азии Замир Кабулов назвал новую публикацию американских СМИ о "сговоре" Москвы с талибами продолжением внутрипартийной борьбы в США.
"Мы уже комментировали ранее публикацию New York Times. Слишком большой ажиотаж создается вокруг откровенной фальшивки, которую даже Трамп и его администрация опровергли. <...> Считаю зазорным нам слишком много времени тратить на комментирование откровенной лжи. Понятно, что есть в США силы, которые не хотят уходить из Афганистана, хотят оправдать собственный провал. Вот вокруг этого и крутится все", — заявил Кабулов.
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На прошлой неделе газета The New York Times со ссылкой на анонимных представителей американских спецслужб опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было. После этого посольство России в США заявило об угрозах в адрес дипломатов.
МИД, в свою очередь, назвал публикацию фейком. Белый дом также раскритиковал статью, отметив, что разведка ни о чем подобном не докладывала, а по словам самого Дональда Трампа, публикация была заказной. Позднее пришло опровержение и от "Талибана".
Тем не менее в ночь на понедельник Washington Post вышла с еще одной заметкой на эту же тему, где вновь со ссылкой на неназванные источники утверждалось, что несколько военнослужащих США якобы были убиты в Афганистане из-за "сговора" Москвы с талибами.
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Дональд ТрампЗамир КабуловАфганистанТалибанСШАВ мире
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