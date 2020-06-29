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Распространение нового коронавируса
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В Азербайджане оценили ситуацию с распространением коронавируса
Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова заявила, что причиной роста случаев заражения коронавирусом COVID-19 является несоблюдение... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:54
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коронавирус covid-19, коронавирусы, азербайджан, в мире

В Азербайджане оценили ситуацию с распространением коронавируса

10:54 29.06.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 29 июн – РИА Новости. Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова заявила, что причиной роста случаев заражения коронавирусом COVID-19 является несоблюдение требований карантинного режима.
Ужесточенный карантинный режим продлится в Азербайджане до 5 июля. Согласно данным оперштаба на воскресенье, общее число зарегистрированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 16 424, за сутки инфекция выявлена еще у 534 человек, всего в стране умерли 198 пациентов с COVID-19.
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"В последнее время в нашей стране наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом. Причиной этого является несоблюдение требований эпидемиологического, санитарно-карантинного режима. В связи с этим в Кодексе об административных проступках предусмотрено ужесточение штрафных санкций, проект будет принят в одном чтении, потому что меняются только цифры", - сказала спикер на заседании парламента.
Парламент в понедельник рассматривает ужесточение штрафных санкций за неиспользование масок. Штрафы в связи с эпидемией коронавируса в Азербайджане предлагают увеличить почти в четыре раза, с 118 до 470 долларов.
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Согласно документу, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, в настоящее время за нарушение требований использования средств индивидуальной защиты дыхательных путей в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также за непредотвращение нарушения этих требований физических лиц штрафуют на 50 манатов (29 долларов), должностных лиц – на 100 манатов (59 долларов), юридических лиц – на 200 манатов (118 долларов). За повторное в течение года нарушение физических лиц штрафуют на 100 манатов, должностных лиц – на 200 манатов, юрлиц – на 400 манатов (235 долларов).
В соответствии с проектом предусматривается двукратное увеличение штрафов и за этот проступок. Таким образом, за повторное нарушение физических лиц будут штрафовать в размере 200 манатов, должностных лиц – 400 манатов, юридических лиц – 800 манатов (470 долларов).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАзербайджанВ мире
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