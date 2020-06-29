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Распространение нового коронавируса
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В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса
Число новых случаев коронавируса в Москве сейчас в три раза меньше, чем месяц назад, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:51
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса

10:51 29.06.2020
3811
© РИА Новости / Алексей МайшевМосква
Москва
© РИА Новости / Алексей Майшев
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Число новых случаев коронавируса в Москве сейчас в три раза меньше, чем месяц назад, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 782 новых случая коронавируса. Это почти в три раза меньше, чем месяц назад, когда было зафиксировано 2332 случая за сутки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 42,7% новых случаев выявлено у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% – у людей от 46 до 65 лет, 11,9% - от 66 до 79 лет, 6,7%– старше 80 лет, 7,4% - дети.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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