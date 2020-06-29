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В Подмосковье почти 34,5 тысячи пациентов вылечились от COVID-19
Почти 34,5 тысячи пациентов вылечили от коронавируса в Московской области, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 региона. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье)

В Подмосковье почти 34,5 тысячи пациентов вылечились от COVID-19

10:51 29.06.2020
128
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории ФМБА в Химках
Медицинский работник на территории ФМБА в Химках
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник на территории ФМБА в Химках. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Почти 34,5 тысячи пациентов вылечили от коронавируса в Московской области, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 региона.
"Всего в Московской области зафиксировано 57 269 случаев заболевания коронавирусной инфекцией... Выздоровели и выписались 34 322 человека", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе лечение завершил 1091 пациент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
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