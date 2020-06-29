Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200629/1573610584.html
Россельхознадзор объяснил новые правила поставок баранины из ЮФО и СКФО
Полного запрета на поставки баранины из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в другие регионы России нет, при перемещении продукции по территории... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:53
россия
международное эпизоотическое бюро
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149602/95/1496029571_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_0623a775c885ef8add7d6c825c4ef10f.jpg
https://ria.ru/20200626/1573516317.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/149602/95/1496029571_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_0623a775c885ef8add7d6c825c4ef10f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/149602/95/1496029571_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_294e4d96f67e3bb2cf695c3b922c78b2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/149602/95/1496029571_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_79a8e7e1f3372ba18bc90cf39f2de279.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, международное эпизоотическое бюро, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика

Россельхознадзор объяснил новые правила поставок баранины из ЮФО и СКФО

10:50 29.06.2020 (обновлено: 10:53 29.06.2020)
342
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКонтроль качества мяса на рынке
Контроль качества мяса на рынке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Контроль качества мяса на рынке. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Полного запрета на поставки баранины из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в другие регионы России нет, при перемещении продукции по территории страны необходимо соблюдать определенные условия, говорится в сообщении Россельхознадзора.
Газета "Коммерсант" в понедельник сообщила, что в России с 1 июля вступают в силу новые правила перемещения товаров животного происхождения в связи с регионализацией по ящуру, в соответствии с которыми вводится запрет на поставки необработанной баранины из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в другие регионы страны.
"Речь идет не о полном запрете ввоза баранины из субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в другие регионы России, а о соблюдении правил регионализации по ящуру при перемещении такой продукции по территории страны", - говорится в сообщении Россельхознадзора.
Ведомство указывает, что ограничения, предусмотренные регионализацией по ящуру, продиктованы международными нормами, и не могут быть изменены службой. При этом соблюдение этих условий является необходимым для поддержания Россией статуса страны с зоной, свободной от ящура без вакцинации. Сейчас в эту зону входит большая часть российских регионов - 52 из 85 субъектов.
"Обеспечение правил регионализации позволит России получить статусы для других регионов, в том числе для субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов", - добавляется в сообщении. Ограничения, необходимые для поддержания зон, благоприятных по ящуру, распространяются, в том числе, на перемещение баранины и ягнятины, не прошедших в ходе своего изготовления необходимую для инактивации вируса ящура обработку.
Россельхознадзор также отмечает, что готовит представление в Международное эпизоотическое бюро нового российского досье по ящуру с целью признания этих зон, что, в частности, приведет и к росту экспортного потенциала страны в целом. "С учетом установленных МЭБ сроков подача досье Российской Федерации по ящуру возможна не позднее начала августа 2020 года, а результаты его рассмотрения в мае 2021 года", - сообщает служба.
Олень в тундре Красноярского края
26 июня, 14:35
Директор красноярского заповедника предупредил об отравленном мясе оленей
000111
Обсудить 0
РоссияМеждународное эпизоотическое бюроФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Экономика
Рекомендуем
Озеро Байкал
Эксперты назвали цены самых дешевых туров по России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова напомнила голосующим про "аттракцион фантастической жадности"
Тест на коронавирус
В Курганской области возобновят работу кинотеатры и кафе на улицах
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК: фигурант по делу убитой под Красноярском девочки угрожал ее матери
Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
В Капотне обнаружили предмет, похожий на снаряд времен войны
Медицинский работник на территории ФМБА в Химках
В Подмосковье почти 34,5 тысячи пациентов вылечились от COVID-19
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму рассказали об ожидаемом турпотоке в июле
Медцентр
Московские КТ-центры приняли более 180 тысяч пациентов за время пандемии
Сотрудник полиции
В Красноярске несовершеннолетняя избила взрослую соперницу из-за парня
Антиправительственные протесты в Гонконге
Китай введет визовые ограничения против некоторых американцев
Прокуратура
В Норильске начали проверку из-за пожара на полигоне с отходами
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
Шри-Ланка может попросить Россию о кредите для закупки военной техники
Здание Министерства иностранных дел России
В МИД прокомментировали новую публикацию о "сговоре" России с талибами
Владислав Третьяк в фильме Стритрейсеры
РЕН ТВ: актер из "Улиц разбитых фонарей" ударил жену ножом
Президент Палестины Махмуд Аббас выступает в СБ ООН в связи с планами израиля по аннексии палестинских земель
Израильский эксперт оценил последствия аннексии территорий Палестины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:43В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
15:42Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
15:41Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
15:38КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ
15:38Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19
15:38Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
15:36Жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыве
15:35Президент Афганистана осудил атаку на юге страны
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
15:27В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
15:27ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки
15:27В Калининграде откроют стационар для туристов с COVID-19
15:27В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу
15:25В Краматорске напали на офис украинской партии "Оппозиционная платформа"
15:24Адвокат Фийона намерен оспорить решение суда
15:24Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса для сборов
15:23Почти в 60 российских регионах действует запрет на посещение лесов
15:21Врач рассказала об опасности быстрого похудения
15:20Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
Лента новостейМолния