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Китай введет визовые ограничения против некоторых американцев
Китай принял решение о визовых ограничениях в отношении американцев, которые вмешиваются в дела Гонконга, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:15
вашингтон (город)
чжао лицзянь
майк помпео
мид кнр
протесты в гонконге
гонконг
китай
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в мире
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вашингтон (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
вашингтон (город), чжао лицзянь, майк помпео, мид кнр, протесты в гонконге, гонконг, китай, сша, в мире

Китай введет визовые ограничения против некоторых американцев

10:48 29.06.2020 (обновлено: 12:15 29.06.2020)
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© REUTERS / Tyrone SiuАнтиправительственные протесты в Гонконге
Антиправительственные протесты в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu
Антиправительственные протесты в Гонконге . Архивное фото
ПЕКИН, 29 июн — РИА Новости. Китай принял решение о визовых ограничениях в отношении американцев, которые вмешиваются в дела Гонконга, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее Вашингтон ввел аналогичные санкции против чиновников компартии Китая за "подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека".
На вопрос, в отношении кого будут работать ограничения, представитель внешнеполитического ведомства Китая заявил, что эти люди "сами инстинктивно знают".
"Решимость Китая противостоять любым внешним силам, вмешивающимся в дела Гонконга, остается непоколебимой. Попытки США посредством так называемых санкций помешать Китаю принять закон о национальной безопасности в Гонконге не увенчаются успехом", — подчеркнул Чжао Лицзянь.
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В Гонконге год назад начались акции протеста против законопроекта об экстрадиции, который жители региона восприняли как подрыв его автономии. На фоне демонстраций в октябре 2019 года документ полностью отозвали.
Сейчас власти страны разрабатывают новый законопроект о нацбезопасности, предусматривающий запрет на подрывную, сепаратистскую, террористическую деятельность и сговор с иностранцами. Митинги продолжаются, США обвиняют Пекин в покушении на автономию.
Власти Китая неоднократно призывали Вашингтон не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.
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Вашингтон (город)Чжао ЛицзяньМайк ПомпеоМИД КНРПротесты в ГонконгеГонконгКитайСШАВ мире
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