Китай введет визовые ограничения против некоторых американцев

ПЕКИН, 29 июн — РИА Новости. Китай принял решение о визовых ограничениях в отношении американцев, которые вмешиваются в дела Гонконга, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее Вашингтон ввел аналогичные санкции против чиновников компартии Китая за "подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека".
На вопрос, в отношении кого будут работать ограничения, представитель внешнеполитического ведомства Китая заявил, что эти люди "сами инстинктивно знают".
"Решимость Китая противостоять любым внешним силам, вмешивающимся в дела Гонконга, остается непоколебимой. Попытки США посредством так называемых санкций помешать Китаю принять закон о национальной безопасности в Гонконге не увенчаются успехом", — подчеркнул Чжао Лицзянь.
В Гонконге год назад начались акции протеста против законопроекта об экстрадиции, который жители региона восприняли как подрыв его автономии. На фоне демонстраций в октябре 2019 года документ полностью отозвали.
Власти Китая неоднократно призывали Вашингтон не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.