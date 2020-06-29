Китай введет визовые ограничения против некоторых американцев

Ранее Вашингтон ввел аналогичные санкции против чиновников компартии Китая за "подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека".

На вопрос, в отношении кого будут работать ограничения, представитель внешнеполитического ведомства Китая заявил, что эти люди "сами инстинктивно знают".

"Решимость Китая противостоять любым внешним силам, вмешивающимся в дела Гонконга, остается непоколебимой. Попытки США посредством так называемых санкций помешать Китаю принять закон о национальной безопасности в Гонконге не увенчаются успехом", — подчеркнул Чжао Лицзянь.

В Гонконге год назад начались акции протеста против законопроекта об экстрадиции, который жители региона восприняли как подрыв его автономии. На фоне демонстраций в октябре 2019 года документ полностью отозвали.

Сейчас власти страны разрабатывают новый законопроект о нацбезопасности, предусматривающий запрет на подрывную, сепаратистскую, террористическую деятельность и сговор с иностранцами. Митинги продолжаются, США обвиняют Пекин в покушении на автономию.