Онлайн-конференция директора нацпарка "Русская Арктика" А. Кирилова

В июне в условиях пандемии самая северная и самая большая особо охраняемая природная территория в России – Национальный парк "Русская Арктика" – отметила свой одиннадцатый день рождения.Как реализуются прописанные в майском Указе Президента задачи сохранения уникального биоразнообразия Арктики, ликвидации накопленного ущерба окружающей среде и развития науки? Насколько сильно повлияла пандемия коронавируса на работу Национального парка? Какое воздействие окажет развитие туризма на экосистему архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа?