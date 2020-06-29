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Онлайн-конференция директора нацпарка "Русская Арктика" А. Кирилова
30 июня в 14:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию директора Национального парка "Русская Арктика" Александра КИРИЛОВА.
2020-06-29T10:48
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1573610296.jpg?1593416883
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция директора нацпарка "Русская Арктика" А. Кирилова

10:48 29.06.2020
7
30 июня в 14:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию директора Национального парка "Русская Арктика" Александра КИРИЛОВА.
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В июне в условиях пандемии самая северная и самая большая особо охраняемая природная территория в России – Национальный парк "Русская Арктика" – отметила свой одиннадцатый день рождения.

Как реализуются прописанные в майском Указе Президента задачи сохранения уникального биоразнообразия Арктики, ликвидации накопленного ущерба окружающей среде и развития науки? Насколько сильно повлияла пандемия коронавируса на работу Национального парка? Какое воздействие окажет развитие туризма на экосистему архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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