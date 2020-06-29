Московские КТ-центры приняли более 180 тысяч пациентов за время пандемии

"Организация амбулаторных КТ-центров – одно из важнейших решений, принятых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Благодаря их круглосуточной работе мы смогли обеспечить быстрые и доступные обследования пациентов с подозрением на COVID-19. Почти за три месяца работы КТ-центров специалисты провели свыше 180 тысяч исследований легких – это почти в два раза больше, чем во всех поликлиниках за весь прошлый год. Такой широкий охват и высокое качество исследований позволили на раннем этапе выявлять заболевание, вовремя назначать соответствующее лечение, и, таким образом, избежать тяжелых случаев", - рассказала Ракова.