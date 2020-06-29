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Московские КТ-центры приняли более 180 тысяч пациентов за время пандемии
Более 180 тысяч пациентов приняли КТ-центры в Москве за время пандемии, это почти в два раза больше исследований легких, чем за весь прошлый год, сообщила... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:46
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

Московские КТ-центры приняли более 180 тысяч пациентов за время пандемии

10:46 29.06.2020
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© Пресс-служба Балтийского флота / Перейти в фотобанкМедцентр
Медцентр
© Пресс-служба Балтийского флота
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Медцентр. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 180 тысяч пациентов приняли КТ-центры в Москве за время пандемии, это почти в два раза больше исследований легких, чем за весь прошлый год, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Организация амбулаторных КТ-центров – одно из важнейших решений, принятых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Благодаря их круглосуточной работе мы смогли обеспечить быстрые и доступные обследования пациентов с подозрением на COVID-19. Почти за три месяца работы КТ-центров специалисты провели свыше 180 тысяч исследований легких – это почти в два раза больше, чем во всех поликлиниках за весь прошлый год. Такой широкий охват и высокое качество исследований позволили на раннем этапе выявлять заболевание, вовремя назначать соответствующее лечение, и, таким образом, избежать тяжелых случаев", - рассказала Ракова.
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Заммэра добавила, что помимо высокоточной диагностики коронавирусной инфекции при обследовании пациентов в КТ-центрах у 967 горожан исследование показало подозрение на рак легкого, у 795 – подозрение на туберкулез, что позволило своевременно начать лечение или продолжить диагностику возможного заболевания.
Ракова отметила, что КТ-исследование при диагностике новой коронавирусной инфекции позволяет выявлять осложнения инфекции на ранних этапах и максимально быстро начинать лечение или, при наличии показаний, госпитализировать пациента. Заммэра напомнила, что КТ-центры закрыты для планового посещения, и медицинская помощь пациентам временно оказывается в других филиалах медицинской организации.
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"Кроме того, запуск КТ-центров в самом начале апреля позволил врачам-терапевтам узнать "врага в лицо", то есть быстро научиться распознавать COVID-19 и сразу снизить нагрузку на стационары. Полностью цифровая работа центров и подключение к ЕРИС ЕМИАС обеспечили мгновенную передачу результатов КТ в московские стационары при госпитализации пациентов", - добавила заммэра.
Ракова также напомнила, что в Москве активно используются технологии искусственного интеллекта (ИИ) для диагностики коронавируса. Загружая КТ-снимок на своем рабочем компьютере, врачи видят предварительное заключение, выполненное с помощью технологий искусственного интеллекта. Исследование с признаками вирусной пневмонии выделено красным цветом, а непосредственно на изображении легких отмечены зоны возможного поражения.
Кроме того, в московских КТ-центрах специалисты сформировали уникальный датасет томограмм пациентов с коронавирусом, который содержит более тысячи полностью обезличенных наборов изображений. Эти данные находятся в свободном доступе и могут использоваться для разработки различных сервисов на основе искусственного интеллекта.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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