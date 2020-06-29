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СК: фигурант по делу убитой под Красноярском девочки угрожал ее матери
Мать девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщила следствию, что ей угрожал один из задержанных по делу, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:27
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, происшествия

СК: фигурант по делу убитой под Красноярском девочки угрожал ее матери

10:45 29.06.2020 (обновлено: 12:27 29.06.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
КРАСНОЯРСК, 29 июн - РИА Новости. Мать девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщила следствию, что ей угрожал один из задержанных по делу, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.
Вечером 30 мая в деревне Нижняя Коя на юге Красноярского края 12-летняя девочка со своей 10-летней сестрой пошла встречать коров, младшая сестра вернулась домой, а старшая осталась играть на детской площадке. Через некоторое время встревоженные родители начали поиски. Ее нашли убитой в заброшенном пожарном колодце.
Первого июня был задержан 25-летний местный житель, который дал признательные показания, и был арестован. Позднее полицейские задержали еще одного подозреваемого, 19-летнего жителя поселка Нижняя Тея, который в ходе допроса частично признал свою вину. Позже был задержан третий фигурант дела - 14-летний подросток.
По данным представителя регионального СК, об угрозах в свой адрес мать убитой рассказала заместителю руководителя ГСУ СК России Дмитрию Позовскому.
"На прием обратилась мама пострадавшей девочки с вопросами о ходе расследования уголовного дела, выполнении следственных и процессуальных действий, назначении судебных экспертиз. В ходе приема женщина рассказала о предполагаемых свидетелях и очевидцах преступления... От матери потерпевшей получено заявление о ранее поступавших в ее адрес угрозах убийством со стороны одного из задержанных, организована процессуальная проверка", - сказала собеседница агентства.
По ее данным, еще одна жительница села, прибывшая на прием, рассказала о ранее совершаемых противоправных действиях со стороны задержанных, членов их семей и других подростков, проживающих в деревне, в отношении местных жителей и семьи убитого ребенка.
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Ранее СК сообщал, что в ноябре 2019 года мама погибшей девочки обращалась в следственные органы СК РФ, чтобы привлечь к ответственности одного из фигурантов дела за совершение сексуального насилия над девочкой в июне 2019 года. Следователи не стали возбуждать уголовное дело, так как к тому моменту подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Также следователи обращались к прокурору о передаче в свое ведомство материалов проверки об угрозе убийством девочки со стороны подростка. Прокурор отклонил ходатайство следователей, и органы МВД не стали возбуждать уголовное дело по данному факту. Помимо этого, сотрудники МВД не приняли мер в отношении подростка, уточнили в СК РФ.
По факту необъективного выяснения всех обстоятельств, изложенных в ноябре 2019 года в заявлении матери девочки, должностные лица ГСУСК России по Красноярскому краю привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Также в отношении сотрудников отдела инспекции по делам несовершеннолетних МО МВД России "Шушенское" проводится проверка по факту возможной халатности при проведении профилактической работы с подростком, который совершил действие сексуального характера в отношении малолетней девочки.
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Источник: брат ребенка, найденного в бетоне в Астрахани, знал об убийстве
0110217
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Следственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайПроисшествия
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