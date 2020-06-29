https://ria.ru/20200629/1573609938.html
В Курганской области возобновят работу кинотеатры и кафе на улицах
Кинотеатры и уличные веранды ресторанов планируют открыть в Курганской области с 30 июня с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм в условиях... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:49
2020-06-29T10:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, курганская область, общество
ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн – РИА Новости.
Кинотеатры и уличные веранды ресторанов планируют открыть в Курганской области
с 30 июня с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм в условиях COVID-19, сообщил региональный оперштаб.
"В Курганской области с 30 июня 2020 года планируется возобновить работу кинотеатров и уличных веранд ресторанов. Такое решение принял региональный оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса
. Сейчас идёт подготовка к открытию объектов: для каждой отрасли разработаны рекомендации санитарных врачей, которые необходимо строго соблюдать", - говорится в сообщении.
Так, террасам ресторанов необходимо обеспечить входной фильтр для посетителей, термометрию, социальную дистанцию между столами, рассадку гостей таким образом, чтобы за одним столом находились не более четырёх человек, работу персонала в перчатках и масках, обработку посуды особым способом, уточняется в сообщении.
Кинотеатрам необходимо обеспечить наличие антисептиков для обработки рук посетителей, работу сотрудников в масках и перчатках, социальную дистанцию для посетителей как при организации рассадки в зале, так и в других местах общего пользования, обработку поверхностей и уборку кинозалов после каждого сеанса, добавляется в сообщении.
По данным оперштаба, на 28 июня в Курганской области были лабораторно подтверждены 753 случая COVID-19, выписаны из больниц 415 человек. С 15 июня в регионе действует обязательный масочный режим.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.