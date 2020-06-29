В Курганской области возобновят работу кинотеатры и кафе на улицах

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн – РИА Новости. Кинотеатры и уличные веранды ресторанов планируют открыть в Кинотеатры и уличные веранды ресторанов планируют открыть в Курганской области с 30 июня с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм в условиях COVID-19, сообщил региональный оперштаб.

"В Курганской области с 30 июня 2020 года планируется возобновить работу кинотеатров и уличных веранд ресторанов. Такое решение принял региональный оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса . Сейчас идёт подготовка к открытию объектов: для каждой отрасли разработаны рекомендации санитарных врачей, которые необходимо строго соблюдать", - говорится в сообщении.

Так, террасам ресторанов необходимо обеспечить входной фильтр для посетителей, термометрию, социальную дистанцию между столами, рассадку гостей таким образом, чтобы за одним столом находились не более четырёх человек, работу персонала в перчатках и масках, обработку посуды особым способом, уточняется в сообщении.

Кинотеатрам необходимо обеспечить наличие антисептиков для обработки рук посетителей, работу сотрудников в масках и перчатках, социальную дистанцию для посетителей как при организации рассадки в зале, так и в других местах общего пользования, обработку поверхностей и уборку кинозалов после каждого сеанса, добавляется в сообщении.

По данным оперштаба, на 28 июня в Курганской области были лабораторно подтверждены 753 случая COVID-19, выписаны из больниц 415 человек. С 15 июня в регионе действует обязательный масочный режим.