Главы Брянской и Орловской областей проголосовали по поправкам

Общероссийское голосование пройдет 1 июля, однако возможность отдать голос у россиян есть с 25 июня. В первый день голосования проголосовали главы 10 регионов центра России - Калужской, Костромской, Липецкой, Ивановской, Курской, Тульской, Рязанской, Смоленской, Воронежской и Тамбовской областей, затем к ним присоединились губернаторы Белгородской, Ярославской и Владимирской областей.