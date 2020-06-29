Главы Брянской и Орловской областей проголосовали по поправкам

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Главы Брянской и Орловской областей приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, сообщают пресс-службы администраций регионов.
Общероссийское голосование пройдет 1 июля, однако возможность отдать голос у россиян есть с 25 июня. В первый день голосования проголосовали главы 10 регионов центра России - Калужской, Костромской, Липецкой, Ивановской, Курской, Тульской, Рязанской, Смоленской, Воронежской и Тамбовской областей, затем к ним присоединились губернаторы Белгородской, Ярославской и Владимирской областей.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз и глава Орловской области Андрей Клычков проголосовали в минувшие выходные. Клычков назвал голосование "знаковым общественно-политическим событием", которое, по его мнению, нельзя пропустить.
С этим мнением согласен и Богомаз. Он подчеркнул, что внесение поправок в Конституцию РФ "продиктовано временем и определяет не только наше настоящее, но и будущее". Он пришел на участок вместе с семьей. "Мы не просто формируем поправки в главный закон государства, мы определяем изменения, которые важны для всех жителей нашей страны, для наших потомков. Я помню страшные годы, когда один человек решил судьбу Советского Союза. Неделимость территорий: мы оформляем то, чтобы никто и никогда не мог отдавать наши территории. Эта поправка важна для нашей Брянской области, для Крыма, для Курил, для других субъектов", - подчеркнул брянский губернатор.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля. Нижегородская область и Москва стали двумя пилотными регионами, жители которых могут проголосовать дистанционно.