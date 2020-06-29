В Саратовской области рассказали о новых пациентах с COVID-19

САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости. Две трети от 109 выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число зараженных этой инфекцией превысило 6,3 тысячи, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего в регионе умерли 43 пациента с COVID-19.
"В регионе зарегистрировано 109 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 15 контактных лиц, 94 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 70, с признаками ОРВИ - 26, с бессимптомным течением - 13", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что среди новых заболевших коронавирусом есть один ребенок, но основное число новых пациентов - 45 - старше 60 лет. По данным штаба, 58 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Саратове, по шесть - в Дергачевском и Энгельсском районах, по четыре - в Александрово-Гайском, Балаковском, Пугачевском и Саратовском, по три - в Балашовском, Ртищевском и Хвалынском, по два - в Вольском и Ершовском, по одному - еще в 10 районах области.
"Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 6334 человека. Выздоровели с начала эпидемии 3206 человек, за сутки - 12", - отмечается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф