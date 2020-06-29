В Саратовской области рассказали о новых пациентах с COVID-19

"В регионе зарегистрировано 109 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 15 контактных лиц, 94 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 70, с признаками ОРВИ - 26, с бессимптомным течением - 13", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.