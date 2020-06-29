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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573609753.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса
Прироста новых выявленных случаев COVID-19 за сутки нет в Чукотском и Ненецком АО, наименьший темп (0,4%) зафиксирован в Москве и Севастополе, сообщили... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:48
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_0:378:2970:2048_1400x0_80_0_0_564afdf290d5d40272425a8cfd381f42.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса

10:42 29.06.2020 (обновлено: 10:48 29.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в госпитале COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Прироста новых выявленных случаев COVID-19 за сутки нет в Чукотском и Ненецком АО, наименьший темп (0,4%) зафиксирован в Москве и Севастополе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Москва, Севастополь - 0,4%, 3. Московская область, Республика Северная Осетия - 0,6%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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