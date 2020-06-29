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В Норильске локализовали пожар на полигоне с промышленными отходами
Крупный пожар на полигоне с твердыми промышленными отходами в Норильске Красноярского края локализован на площади одна тысяча квадратных метров, сообщили РИА... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:58
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
норильск
происшествия
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красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск, происшествия

В Норильске локализовали пожар на полигоне с промышленными отходами

10:41 29.06.2020 (обновлено: 10:58 29.06.2020)
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© Фото : МЧС РоссииПожар на полигоне ТБО в Норильске
Пожар на полигоне ТБО в Норильске
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Крупный пожар на полигоне с твердыми промышленными отходами в Норильске Красноярского края локализован на площади одна тысяча квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 13.01 по местному времени пожар локализован", - сказал собеседник агентства.
По его словам, угрозы близлежащим строениям нет. К ликвидации пожара привлечено 26 человек и восемь единиц техники.
Опубликовано видео с места аварии на фабрике в Норильске
Вчера, 19:57
В МЧС рассказали о расстоянии между местом утечки техводы и Норильском
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Красноярский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НорильскПроисшествия
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