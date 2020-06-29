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Адвокат рассказал, когда дело сестер Хачатурян направят в Генпрокуратуру
Дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, передадут в Генпрокуратуру до конца июня, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Липцер. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:27
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве
алексей липцер
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
арам хачатурян
москва
происшествия
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дело об убийстве тремя сестрами отца в москве, алексей липцер, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, арам хачатурян, москва, происшествия

Адвокат рассказал, когда дело сестер Хачатурян направят в Генпрокуратуру

10:40 29.06.2020 (обновлено: 12:27 29.06.2020)
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© АГН "Москва" / Александр АвиловКрестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
© АГН "Москва" / Александр Авилов
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, передадут в Генпрокуратуру до конца июня, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Липцер.
"Обвинение осталось в той же редакции. По делу были проведены дополнительные психолого-психиатрические экспертизы, которые подтвердили ранее сделанные. Рекомендации по изменению квалификации следствие не выполнило, будем ждать, что сейчас скажет прокуратура. Дело должны передать (в прокуратуру - ред.) сегодня или завтра", - сказал собеседник агентства.
Ранее Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение, обязала следствие переквалифицировать сестрам Хачатурян обвинение с убийства на самооборону и провести дополнительное предварительное расследование. СК сделал эту работу, но по-прежнему обвиняет девушек по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), хотя и признал, что отец издевался над дочерьми и насиловал их.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Ангелина Хачатурян, обвиняемая в соучастии в жестоком убийстве своего отца, в Басманном суде
13 мая, 13:30
Вопреки доводам. СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
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Дело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеАлексей ЛипцерСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФАрам ХачатурянМоскваПроисшествия
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