Адвокат рассказал, когда дело сестер Хачатурян направят в Генпрокуратуру

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, передадут в Генпрокуратуру до конца июня, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Липцер.
"Обвинение осталось в той же редакции. По делу были проведены дополнительные психолого-психиатрические экспертизы, которые подтвердили ранее сделанные. Рекомендации по изменению квалификации следствие не выполнило, будем ждать, что сейчас скажет прокуратура. Дело должны передать (в прокуратуру - ред.) сегодня или завтра", - сказал собеседник агентства.
Ранее Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение, обязала следствие переквалифицировать сестрам Хачатурян обвинение с убийства на самооборону и провести дополнительное предварительное расследование. СК сделал эту работу, но по-прежнему обвиняет девушек по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), хотя и признал, что отец издевался над дочерьми и насиловал их.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.