Адвокат рассказал, когда дело сестер Хачатурян направят в Генпрокуратуру

"Обвинение осталось в той же редакции. По делу были проведены дополнительные психолого-психиатрические экспертизы, которые подтвердили ранее сделанные. Рекомендации по изменению квалификации следствие не выполнило, будем ждать, что сейчас скажет прокуратура. Дело должны передать (в прокуратуру - ред.) сегодня или завтра", - сказал собеседник агентства.