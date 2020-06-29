В Липецкой области число пациентов с COVID выросло до 3741

ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 39, до 3741 , сообщила администрация региона.
"В Липецкой области – 39 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 3741 случай новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Всего регионе выздоровели 2320 человек, умерли 16 пациентов, в том числе три медработника.
Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.