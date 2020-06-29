В Липецкой области число пациентов с COVID выросло до 3741

"В Липецкой области – 39 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 3741 случай новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Всего регионе выздоровели 2320 человек, умерли 16 пациентов, в том числе три медработника.