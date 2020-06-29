Выяснилось, как в Индонезии планируют восстановить доверие туристов

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Власти Индонезии считают меры, предпринимаемые для восстановления доверия туристов, ключевым фактором для успешного развития сектора путешествий, Власти Индонезии считают меры, предпринимаемые для восстановления доверия туристов, ключевым фактором для успешного развития сектора путешествий, сообщает Antaranews.com.

Заместитель отдела маркетинга министерства туризма и креативной экономики страны Ниа Ниская подчеркнула, что все страны потеряли доверие путешественников из-за COVID-19. Она добавила, что в Индонезии оно восстанавливается, так как здесь удалось зафиксировать положительную динамику в борьбе с коронавирусом.

Министерство разработало и внедряет "протоколы чистоты, здоровья и безопасности" (CHS).

"Это главный вопрос, когда речь заходит о туристах", — сказала Ниская. Также, по ее словам, необходимо сотрудничество между Индонезией и основными туристическими рынками. Правда, она добавила, что "изучая опыт стран, которые смогли оправиться от вспышки коронавируса, министерство в первую очередь сосредоточится на внутреннем туризме".

Власти запускают кампанию под названием #JustStayInIndonesia (Просто оставайтесь в Индонезии). Она будет нацелена на семьи, пары, индивидуальных и полностью независимых путешественников.

Для международных гостей министерство готовит кампанию #DreamNowTravelTomorrow (Мечтайте сейчас, путешествуйте завтра), в том числе и для информирования о протоколах CHS.