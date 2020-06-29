https://ria.ru/20200629/1573609637.html
Выяснилось, как в Индонезии планируют восстановить доверие туристов
Власти Индонезии считают меры, предпринимаемые для восстановления доверия туристов, ключевым фактором для успешного развития сектора путешествий, сообщает... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:22
2020-06-29T13:22
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
индонезия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150986/93/1509869387_0:837:5000:3650_1400x0_80_0_0_4433e59166b3d4bf3761593e97ef156f.jpg
https://ria.ru/20200619/1572739642.html
https://ria.ru/20200628/1573356252.html
индонезия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150986/93/1509869387_0:837:5000:3650_1400x0_80_0_0_4433e59166b3d4bf3761593e97ef156f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150986/93/1509869387_133:0:5000:3650_1400x0_80_0_0_5f59c28dd1c26c09d2b54d5857fc6b9f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150986/93/1509869387_1350:0:5000:3650_1400x0_80_0_0_555f693100911fc1028c22191c265042.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, индонезия
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Власти Индонезии считают меры, предпринимаемые для восстановления доверия туристов, ключевым фактором для успешного развития сектора путешествий, сообщает
Antaranews.com.
Заместитель отдела маркетинга министерства туризма и креативной экономики страны Ниа Ниская подчеркнула, что все страны потеряли доверие путешественников из-за COVID-19. Она добавила, что в Индонезии оно восстанавливается, так как здесь удалось зафиксировать положительную динамику в борьбе с коронавирусом.
Министерство разработало и внедряет "протоколы чистоты, здоровья и безопасности" (CHS).
"Это главный вопрос, когда речь заходит о туристах", — сказала Ниская. Также, по ее словам, необходимо сотрудничество между Индонезией и основными туристическими рынками. Правда, она добавила, что "изучая опыт стран, которые смогли оправиться от вспышки коронавируса, министерство в первую очередь сосредоточится на внутреннем туризме".
Власти запускают кампанию под названием #JustStayInIndonesia (Просто оставайтесь в Индонезии). Она будет нацелена на семьи, пары, индивидуальных и полностью независимых путешественников.
Для международных гостей министерство готовит кампанию #DreamNowTravelTomorrow (Мечтайте сейчас, путешествуйте завтра), в том числе и для информирования о протоколах CHS.
"Мы должны присутствовать на рынках, показывая то, что вдохновляет туристов", — сказала Ниа Ниская.