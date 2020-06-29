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Выяснилось, как в Индонезии планируют восстановить доверие туристов
Власти Индонезии считают меры, предпринимаемые для восстановления доверия туристов, ключевым фактором для успешного развития сектора путешествий, сообщает... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:22
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353
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, индонезия

Выяснилось, как в Индонезии планируют восстановить доверие туристов

13:22 29.06.2020
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© AP Photo / Lukman S. BintoroТуристы фотографируют извержение вулкана Агунг на острове Бали, Индонезия. 29 ноября 2017
Туристы фотографируют извержение вулкана Агунг на острове Бали, Индонезия. 29 ноября 2017
© AP Photo / Lukman S. Bintoro
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Власти Индонезии считают меры, предпринимаемые для восстановления доверия туристов, ключевым фактором для успешного развития сектора путешествий, сообщает Antaranews.com.
Заместитель отдела маркетинга министерства туризма и креативной экономики страны Ниа Ниская подчеркнула, что все страны потеряли доверие путешественников из-за COVID-19. Она добавила, что в Индонезии оно восстанавливается, так как здесь удалось зафиксировать положительную динамику в борьбе с коронавирусом.
Министерство разработало и внедряет "протоколы чистоты, здоровья и безопасности" (CHS).
"Это главный вопрос, когда речь заходит о туристах", — сказала Ниская. Также, по ее словам, необходимо сотрудничество между Индонезией и основными туристическими рынками. Правда, она добавила, что "изучая опыт стран, которые смогли оправиться от вспышки коронавируса, министерство в первую очередь сосредоточится на внутреннем туризме".
Власти запускают кампанию под названием #JustStayInIndonesia (Просто оставайтесь в Индонезии). Она будет нацелена на семьи, пары, индивидуальных и полностью независимых путешественников.
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Для международных гостей министерство готовит кампанию #DreamNowTravelTomorrow (Мечтайте сейчас, путешествуйте завтра), в том числе и для информирования о протоколах CHS.
"Мы должны присутствовать на рынках, показывая то, что вдохновляет туристов", — сказала Ниа Ниская.
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