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Распространение нового коронавируса
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В Афганистане число случаев COVID-19 превысило 31 тысячу
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 31 тысячу, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
афганистан
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, афганистан, в мире

В Афганистане число случаев COVID-19 превысило 31 тысячу

10:29 29.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на Кабул
Вид на Кабул
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 31 тысячу, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за все время коронавирусом в Афганистане заразились 31 238 человек.
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За последние 24 часа медики зарегистрировали 271 новый случай заражения и 12 летальных исходов. Число выздоровевших за сутки составило 1 330 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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