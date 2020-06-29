https://ria.ru/20200629/1573608666.html
В Афганистане число случаев COVID-19 превысило 31 тысячу
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 31 тысячу, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:29
2020-06-29T10:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
афганистан
в мире
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афганистан
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_0:149:3112:1900_1400x0_80_0_0_bb380bc646bea910f1c657b972e66473.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, афганистан, в мире