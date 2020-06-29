Сочи бьет рекорды по популярности у туристов

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Туроператоры фиксируют резкий рост спроса на туры в Сочи, по оценкам экспертов, при условии сохранения закрытых границ и дальнейшей отмене ограничений динамика продаж будет возрастать, Туроператоры фиксируют резкий рост спроса на туры в Сочи, по оценкам экспертов, при условии сохранения закрытых границ и дальнейшей отмене ограничений динамика продаж будет возрастать, сообщает АТОР.

Этому способствовуют такие факторы, как открытие отелей разной вместимости, объектов туристического показа, летних и стационарных точек общепита. Прибавит популярности Сочи и недавняя отмена справок на отрицательный тест по коронавирусу при заезде в санатории.

Так, по информации представителей крупного туроператора, спрос на туры в Сочи заметно вырос сразу после снятия с 21 июня карантина в Краснодарском крае. В первую очередь бронируются заезды в июле, но при этом постепенно растет количество заявок по всей глубине сезона.

По информации экспертов, продажи туров в Сочи уже превышают уровень прошлого года, в некоторых компаниях – в несколько раз. Заявки есть на весь сезон, включая сентябрь. В популярных отелях уже фиксируется нехватка мест.

По оценкам участников рынка, в случае дальнейшего возвращения Сочи "к нормальной жизни" и при условии, что выезд за рубеж по-прежнему будет недоступен, на направлении возможен рост спроса на бронирования "в последнюю минуту". Пока доля таких покупок в общем объеме продаж небольшая.

Как сообщают в туроператорских компаниях, в топе спроса туристов, планирующих отдых в Сочи, отели категории "три и четыре звезды", в основном на завтраках. По-прежнему сохраняется высокий спрос на отели с питанием "все включено". На долю таких объектов приходится до 20-25 процентов продаж. Популярность концепта All Inclusive связана с предпочтениями туристов: отдых в Сочи чаще всего бронируют семьи с детьми.

Среди других тенденций сезона-2020 – повышение интереса россиян к дорогому и комфортному отдыху в Сочи.

По оценкам участников рынка, большое разнообразие чартерных программ и доступных по цене регулярных рейсов повысили интерес к бронированию пакетных туров в Сочи: их доля в общем объеме продаж доходит до 80 процентов.