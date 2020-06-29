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Сочи бьет рекорды по популярности у туристов
Туроператоры фиксируют резкий рост спроса на туры в Сочи, по оценкам экспертов, при условии сохранения закрытых границ и дальнейшей отмене ограничений динамика... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:05
туризм
коронавирус в россии
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
сочи
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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коронавирус в россии, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, сочи, краснодарский край

Сочи бьет рекорды по популярности у туристов

12:05 29.06.2020
2182
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПляжный отдых в Сочи
Пляжный отдых в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Туроператоры фиксируют резкий рост спроса на туры в Сочи, по оценкам экспертов, при условии сохранения закрытых границ и дальнейшей отмене ограничений динамика продаж будет возрастать, сообщает АТОР.
Этому способствовуют такие факторы, как открытие отелей разной вместимости, объектов туристического показа, летних и стационарных точек общепита. Прибавит популярности Сочи и недавняя отмена справок на отрицательный тест по коронавирусу при заезде в санатории.
Так, по информации представителей крупного туроператора, спрос на туры в Сочи заметно вырос сразу после снятия с 21 июня карантина в Краснодарском крае. В первую очередь бронируются заезды в июле, но при этом постепенно растет количество заявок по всей глубине сезона.
По информации экспертов, продажи туров в Сочи уже превышают уровень прошлого года, в некоторых компаниях – в несколько раз. Заявки есть на весь сезон, включая сентябрь. В популярных отелях уже фиксируется нехватка мест.
По оценкам участников рынка, в случае дальнейшего возвращения Сочи "к нормальной жизни" и при условии, что выезд за рубеж по-прежнему будет недоступен, на направлении возможен рост спроса на бронирования "в последнюю минуту". Пока доля таких покупок в общем объеме продаж небольшая.
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Как сообщают в туроператорских компаниях, в топе спроса туристов, планирующих отдых в Сочи, отели категории "три и четыре звезды", в основном на завтраках. По-прежнему сохраняется высокий спрос на отели с питанием "все включено". На долю таких объектов приходится до 20-25 процентов продаж. Популярность концепта All Inclusive связана с предпочтениями туристов: отдых в Сочи чаще всего бронируют семьи с детьми.
Среди других тенденций сезона-2020 – повышение интереса россиян к дорогому и комфортному отдыху в Сочи.
По оценкам участников рынка, большое разнообразие чартерных программ и доступных по цене регулярных рейсов повысили интерес к бронированию пакетных туров в Сочи: их доля в общем объеме продаж доходит до 80 процентов.
Туристка
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Стоимость тура с авиаперелетом на двоих на семь ночей с проживанием в студии в гест-хаусе на Красной поляне (без питания) начинается от 16 342 рублей на двоих, без перевозки – от 10 тысяч рублей. Аналогичный по длительности тур (без перелета), но в двух- или трехзвездочный отель, работающий по системе "все включено", можно приобрести по цене от 46-48 тысяч рублей. За отдых в гостинице высокой категории придется заплатить от 80 тысяч рублей (перелет – включен), но стоит быть готовым заплатить и более 100 тысяч рублей.
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ТуризмКоронавирус в РоссииТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмСочиКраснодарский край
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