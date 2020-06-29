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https://ria.ru/20200629/1573608512.html
Эксперты назвали цены самых дешевых туров по России
Семидневные туры по России с заездом в период с 7 по 10 июля подешевели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12 процентов, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:46
туризм
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
байкал
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республика крым
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, байкал, республика алтай, республика крым, калининград

Эксперты назвали цены самых дешевых туров по России

10:46 29.06.2020
533
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкОзеро Байкал
Озеро Байкал
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Семидневные туры по России с заездом в период с 7 по 10 июля подешевели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12 процентов, сообщает АТОР.
По данным экспертов, самыми популярными направлениями оказались Краснодарский Край, Крым, Калининград, Алтай, Байкал.
"Просыпается интерес туристов к Байкалу, каждый день получаем заявки", — рассказали в пресс-службе крупного туроператора. Также в компаниях фиксируют хорошую динамику продаж на пляжных направлениях, ставит рекорды по бронированию и Калининград.
Несмотря на взрывной рост спроса на российские курорты, который уже привел к дефициту мест в отелях, в ассортименте туроператоров много бюджетных предложений. Дают о себе знать изменения в продуктовой политике туроператоров, которые ранее ориентировались лишь на выездные направления, а в этом году активно занялись организацией поездок по России.
"В прошлом году туры с вылетами в период с 7 по 10 июля были дороже в среднем на 12 процентов. Безусловно, это связано с объемами, пакетных предложений было в три раза меньше", — рассказала Мария Лещева, директор по маркетингу сети турагентств. 
Турист отдыхает на острове Ольхон
17 июня, 08:00Туризм
Байкал — это дешево? Как найти интересные и экономичные туры по России
Самую дешевую путевку по России с вылетом из Москвы 7-10 июля (семь ночей, на двоих взрослых, размещение в отеле категории "одна звезда") на курорты Черного моря можно купить за 19,5 тысячи рублей. Аналогичные туры на Байкал (семь ночей) стоят сейчас от 46,8 тысячи рублей. Отдохнуть в Калининграде можно за 18,5 тысячи рублей, на Алтае – за 35,2 тысячи.
Туристка
08:00Туризм
Туры по России после пандемии. Что изменилось в программах?
530024
ТуризмТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмБайкалРеспублика АлтайРеспублика КрымКалининград
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