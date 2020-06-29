Эксперты назвали цены самых дешевых туров по России

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Семидневные туры по России с заездом в период с 7 по 10 июля подешевели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12 процентов, Семидневные туры по России с заездом в период с 7 по 10 июля подешевели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12 процентов, сообщает АТОР.

По данным экспертов, самыми популярными направлениями оказались Краснодарский Край, Крым, Калининград, Алтай, Байкал.

"Просыпается интерес туристов к Байкалу, каждый день получаем заявки", — рассказали в пресс-службе крупного туроператора. Также в компаниях фиксируют хорошую динамику продаж на пляжных направлениях, ставит рекорды по бронированию и Калининград.

Несмотря на взрывной рост спроса на российские курорты, который уже привел к дефициту мест в отелях, в ассортименте туроператоров много бюджетных предложений. Дают о себе знать изменения в продуктовой политике туроператоров, которые ранее ориентировались лишь на выездные направления, а в этом году активно занялись организацией поездок по России.

"В прошлом году туры с вылетами в период с 7 по 10 июля были дороже в среднем на 12 процентов. Безусловно, это связано с объемами, пакетных предложений было в три раза меньше", — рассказала Мария Лещева, директор по маркетингу сети турагентств.