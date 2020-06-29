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В Норильске загорелся полигон с промышленными отходами
Полигон с твёрдыми промышленными отходами загорелся на площади одна тысяча квадратных метров в Норильске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:58
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В Норильске загорелся полигон с промышленными отходами

10:24 29.06.2020 (обновлено: 10:58 29.06.2020)
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© Фото : МЧС РоссииПожар на полигоне ТБО в Норильске
Пожар на полигоне ТБО в Норильске
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Полигон с твёрдыми промышленными отходами загорелся на площади одна тысяча квадратных метров в Норильске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Красноярского края.
"В 09.05 мск поступила информация о пожаре на полигоне твёрдых промышленных отходов ООО "Байкал-2000" на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, расстояние до ближайших жилых домов более 5 километров. Шлейф дыма уходит в сторону тундры. При изменении направления ветра в сторону жилого сектора будет задействована передвижная лаборатория контрольно-аналитического управления Норникеля для замера ПДК вредных веществ в воздухе.
К ликвидации пожара привлечено 26 человек и восемь единиц техники.
Сотрудники МЧС разбирают завалы после пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
19 октября 2019, 13:26
Крупные пожары в России
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