Эксперт оценил намерение Трампа вернуть Россию в G7

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о мотивах его предшественника Барака Обамы, якобы захотевшего "удалить" Россию из состава "Большой восьмерки", обусловлены предвыборной кампанией, заявил РИА Новости председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
Ранее Трамп написал в Twitter, что Россия обставила Обаму и его вице-президента Джо Байдена, который теперь баллотируется в президенты США от демократической партии, поэтому Обама захотел "удалить" ее из G8.
"Идет избирательная кампания, он занимается тем, что пытается всеми силами – теряя, кстати говоря, очки явно, у него сейчас тяжелый момент – каким-нибудь образом поддеть и вывести в смешном и нелепом виде своего соперника. Сейчас получилось так, что Россия попалась под этот прием", - заявил эксперт.
Москва попала в поле зрения в связи с раскручиваемой демократами кампанией вокруг подозрений, что якобы российские спецслужбы платили талибам за убийство американских военных в Афганистане, а Трамп об этом знал и бездействовал.
Лукьянов отметил, что Трамп – замечательный политический сатирик, и воспринимать его твиты всерьез, а тем более начинать рассуждать, может ли Россия вернуться в "восьмерку" – это "дурной тон".
Что касается озвученного ранее приглашения Трампа в адрес РФ и нескольких других стран принять участие в осеннем саммите вместе с странами G7, то этот шаг также обусловлен предвыборной гонкой, считает эксперт.
"Идея очень простая – он пытается организовать откровенно антикитайский саммит с тем, чтобы показать прежде всего своим избирателям, что он ведет борьбу с опасным врагом, и собрал целую международную коалицию. Это его дело, участвовать в этом ни в коем случае не надо", - заявил Лукьянов.