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Эксперт оценил намерение Трампа вернуть Россию в G7
Заявления президента США Дональда Трампа о мотивах его предшественника Барака Обамы, якобы захотевшего "удалить" Россию из состава "Большой восьмерки",... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:22
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353
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россия, g7, дональд трамп, g8, федор лукьянов, сша, в мире

Эксперт оценил намерение Трампа вернуть Россию в G7

10:22 29.06.2020
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о мотивах его предшественника Барака Обамы, якобы захотевшего "удалить" Россию из состава "Большой восьмерки", обусловлены предвыборной кампанией, заявил РИА Новости председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
Ранее Трамп написал в Twitter, что Россия обставила Обаму и его вице-президента Джо Байдена, который теперь баллотируется в президенты США от демократической партии, поэтому Обама захотел "удалить" ее из G8.
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"Идет избирательная кампания, он занимается тем, что пытается всеми силами – теряя, кстати говоря, очки явно, у него сейчас тяжелый момент – каким-нибудь образом поддеть и вывести в смешном и нелепом виде своего соперника. Сейчас получилось так, что Россия попалась под этот прием", - заявил эксперт.
Москва попала в поле зрения в связи с раскручиваемой демократами кампанией вокруг подозрений, что якобы российские спецслужбы платили талибам за убийство американских военных в Афганистане, а Трамп об этом знал и бездействовал.
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Лукьянов отметил, что Трамп – замечательный политический сатирик, и воспринимать его твиты всерьез, а тем более начинать рассуждать, может ли Россия вернуться в "восьмерку" – это "дурной тон".
Что касается озвученного ранее приглашения Трампа в адрес РФ и нескольких других стран принять участие в осеннем саммите вместе с странами G7, то этот шаг также обусловлен предвыборной гонкой, считает эксперт.
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"Идея очень простая – он пытается организовать откровенно антикитайский саммит с тем, чтобы показать прежде всего своим избирателям, что он ведет борьбу с опасным врагом, и собрал целую международную коалицию. Это его дело, участвовать в этом ни в коем случае не надо", - заявил Лукьянов.
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РоссияG7Дональд ТрампG8Федор ЛукьяновСШАВ мире
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