Эксперт оценил намерение Трампа вернуть Россию в G7

"Идет избирательная кампания, он занимается тем, что пытается всеми силами – теряя, кстати говоря, очки явно, у него сейчас тяжелый момент – каким-нибудь образом поддеть и вывести в смешном и нелепом виде своего соперника. Сейчас получилось так, что Россия попалась под этот прием", - заявил эксперт.

Лукьянов отметил, что Трамп – замечательный политический сатирик, и воспринимать его твиты всерьез, а тем более начинать рассуждать, может ли Россия вернуться в "восьмерку" – это "дурной тон".

"Идея очень простая – он пытается организовать откровенно антикитайский саммит с тем, чтобы показать прежде всего своим избирателям, что он ведет борьбу с опасным врагом, и собрал целую международную коалицию. Это его дело, участвовать в этом ни в коем случае не надо", - заявил Лукьянов.