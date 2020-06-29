В Москве будут судить дебошира, избившего пассажира в Домодедово

"Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 1 ст.213 УК РФ (хулиганство на борту воздушного судна)... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.