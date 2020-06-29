В Москве будут судить дебошира, избившего пассажира в Домодедово

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Авиадебошир с рейса Сочи - Москва, который напал на пассажира за устное замечание, пойдет под суд, сообщает пресс-служба московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Установлено, что 24 мая мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на пассажира, который сделал ему замечание. Нецензурно выражаясь, он нанес потерпевшему удары по голове, игнорируя просьбы экипажа остановиться. Инцидент произошел после посадки в "Домодедово" воздушного судна, прибывшего из Сочи. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям разобраться в конфликте. Было заведено дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство", мужчину отправили под домашний арест.
"Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 1 ст.213 УК РФ (хулиганство на борту воздушного судна)... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Дебоширу грозит до 5 лет лишения свободы.