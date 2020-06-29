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В Москве будут судить дебошира, избившего пассажира в Домодедово
Авиадебошир с рейса Сочи - Москва, который напал на пассажира за устное замечание, пойдет под суд, сообщает пресс-служба московского межрегионального... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:21
следственный комитет россии (ск рф)
домодедово (аэропорт)
александр бастрыкин
москва
сочи
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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следственный комитет россии (ск рф), домодедово (аэропорт), александр бастрыкин, москва, сочи, происшествия

В Москве будут судить дебошира, избившего пассажира в Домодедово

10:21 29.06.2020
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© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Московский аэропорт "Домодедово"
Вид на Московский аэропорт Домодедово
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Московский аэропорт "Домодедово". Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Авиадебошир с рейса Сочи - Москва, который напал на пассажира за устное замечание, пойдет под суд, сообщает пресс-служба московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Установлено, что 24 мая мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на пассажира, который сделал ему замечание. Нецензурно выражаясь, он нанес потерпевшему удары по голове, игнорируя просьбы экипажа остановиться. Инцидент произошел после посадки в "Домодедово" воздушного судна, прибывшего из Сочи. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям разобраться в конфликте. Было заведено дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство", мужчину отправили под домашний арест.
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"Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 1 ст.213 УК РФ (хулиганство на борту воздушного судна)... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Дебоширу грозит до 5 лет лишения свободы.
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Следственный комитет России (СК РФ)Домодедово (аэропорт)Александр БастрыкинМоскваСочиПроисшествия
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