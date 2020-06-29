https://ria.ru/20200629/1573608072.html
Прокуратура на Ямале проверит данные о загрязнения реки нефтепродуктами
Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа проводит проверку данных о загрязнении нефтепродуктами реки Пякупур в Пуровском районе, сообщает в понедельник... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:18
2020-06-29T10:18
пуровский район
происшествия
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https://ria.ru/20200628/1573580244.html
пуровский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пуровский район, происшествия