Прокуратура на Ямале проверит данные о загрязнения реки нефтепродуктами

"По поручению прокурора округа Анатолия Васильева Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура организовала проверку в связи с опубликованием в социальной сети информации о загрязнении реки Пякупур нефтесодержащей жидкостью", - говорится в сообщении.