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Прокуратура на Ямале проверит данные о загрязнения реки нефтепродуктами
Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа проводит проверку данных о загрязнении нефтепродуктами реки Пякупур в Пуровском районе, сообщает в понедельник... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:18
пуровский район
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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60
пуровский район, происшествия

Прокуратура на Ямале проверит данные о загрязнения реки нефтепродуктами

10:18 29.06.2020
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© РИА Новости / Константин ЧалабовЗагрязнение реки
Загрязнение реки
© РИА Новости / Константин Чалабов
Загрязнение реки. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа проводит проверку данных о загрязнении нефтепродуктами реки Пякупур в Пуровском районе, сообщает в понедельник пресс-служба регионального надзорного ведомства.
"По поручению прокурора округа Анатолия Васильева Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура организовала проверку в связи с опубликованием в социальной сети информации о загрязнении реки Пякупур нефтесодержащей жидкостью", - говорится в сообщении.
Устанавливаются лица, причастные к загрязнению реки, для привлечения их к ответственности, в том числе по возмещению причиненного вреда.
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