СМИ: в Пакистане семь человек погибли при нападении на фондовую биржу

"Четыре охранника и полицейский субинспектор погибли, отражая попытку штурма комплекса Пакистанской фондовой биржи на дороге Чундригара в Карачи, также известной как пакистанская Уолл-Стрит… Источники в больницах сообщили, что к ним доставлены семь погибших и двое раненых", - сообщает телеканал.