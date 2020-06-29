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СМИ: в Пакистане семь человек погибли при нападении на фондовую биржу
Семь человек, в том числе один полицейский и четыре охранника, погибли при нападении террористов на Пакистанскую фондовую биржу, сообщает телеканал Geo News со... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:16
2020-06-29T10:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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пакистан, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июн - РИА Новости.
Семь человек, в том числе один полицейский и четыре охранника, погибли при нападении террористов на Пакистанскую фондовую биржу, сообщает телеканал Geo News
со ссылкой на источники в больницах города Карачи
.
"Четыре охранника и полицейский субинспектор погибли, отражая попытку штурма комплекса Пакистанской фондовой биржи на дороге Чундригара в Карачи, также известной как пакистанская Уолл-Стрит… Источники в больницах сообщили, что к ним доставлены семь погибших и двое раненых", - сообщает телеканал.
Ранее сообщалось, что при нападении также погибли двое гражданских.
Генеральный инспектор полиции Карачи Муштак Ахмед Махар ранее сообщил, что полиция ликвидировала всех четырех террористов, напавших в понедельник на здание биржи. Махар отметил, что нападавшие были одеты в одежду, которую обычно носят сотрудники полиции в свободное от службы время.
Приехавшие на машине к зданию биржи нападавшие взорвали гранату у ее главного входа и открыли беспорядочную стрельбу. Нападавшие были вооружены автоматами АК-47
, ручными гранатами и взрывчаткой.
Полиция осматривает машину, на которой приехали нападавшие, и ведет поиски ее владельца.