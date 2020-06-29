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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573607825.html
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 926
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на два и достигло 926, выздоровели еще шесть человек, сообщается на специальном... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
грузия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, грузия, в мире

В Грузии число случаев COVID-19 достигло 926

10:15 29.06.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи на улице Тбилиси
Бригада скорой медицинской помощи на улице Тбилиси
© Sputnik
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Бригада скорой медицинской помощи на улице Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 29 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на два и достигло 926, выздоровели еще шесть человек, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 926, выздоровел 791 человек, смертельных случаев - 15", - говорится в сообщении.
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Руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил журналистам, что если такая динамика роста случаев заражения продолжится, то Грузия может избежать большой опасности. По его словам, ежедневно в стране проводят тысячи тестов на коронавирус. Гамкрелидзе утверждает, что эпидситуация поддается контролю властей в связи с тем, что известны все первые источники инфицирования.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
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