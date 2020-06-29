В Грузии число случаев COVID-19 достигло 926

ТБИЛИСИ, 29 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на два и достигло 926, выздоровели еще шесть человек, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.

"Число выявленных случаев инфицирования - 926, выздоровел 791 человек, смертельных случаев - 15", - говорится в сообщении.

В режиме карантина находятся 2819 человек, под наблюдением в стационарах - 230 пациентов.

Руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил журналистам, что если такая динамика роста случаев заражения продолжится, то Грузия может избежать большой опасности. По его словам, ежедневно в стране проводят тысячи тестов на коронавирус. Гамкрелидзе утверждает, что эпидситуация поддается контролю властей в связи с тем, что известны все первые источники инфицирования.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.