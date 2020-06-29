Путин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником

"Отрадно, что, опираясь на богатейший опыт своих предшественников, внедряя современные технологии, вы продолжаете создавать поистине уникальные корабли и суда, которые эффективно решают поставленные задачи в любой точке Мирового океана. Вносите существенный вклад в обеспечение обороноспособности страны, в укрепление её экономического, научного потенциала", - сказал Путин.