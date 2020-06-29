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Путин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли, отметив, что они создают уникальные корабли, которые решат задачи в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:14
россия
российское историческое общество
объединенная судостроительная корпорация
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, российское историческое общество, объединенная судостроительная корпорация, владимир путин, общество

Путин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником

10:14 29.06.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовСудостроительный завод в Керчи
Судостроительный завод в Керчи
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Судостроительный завод в Керчи. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли, отметив, что они создают уникальные корабли, которые решат задачи в любой точке Мирового океана, поздравление опубликовано на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что представителей самых разных специальностей судостроительной отрасли объединяет общая благородная миссия – служить родине и укреплять её авторитет как великой морской державы.
Он также выразил признательность ветеранам, которые в тяжелейших условиях военного времени надёжно обеспечивали боеспособность отечественного флота, восстанавливали повреждённую технику, проектировали и строили новые корабли, осваивали производство боеприпасов и оружия. Глава государства отметил, что бесценные свидетельства об их подвиге удалось собрать воедино в рамках историко-документального проекта "Корабелы Великой Победы", реализованного Российским историческим обществом и Объединённой судостроительной корпорацией.
"Отрадно, что, опираясь на богатейший опыт своих предшественников, внедряя современные технологии, вы продолжаете создавать поистине уникальные корабли и суда, которые эффективно решают поставленные задачи в любой точке Мирового океана. Вносите существенный вклад в обеспечение обороноспособности страны, в укрепление её экономического, научного потенциала", - сказал Путин.
Он добавил, что во многом благодаря кораблестроителям судостроительный комплекс России сохранил устойчивость в сложный период эпидемии. Путин также выразил уверенность, что он будет динамично развиваться и повышать свою конкурентоспособность.
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РоссияРоссийское историческое обществоОбъединенная судостроительная корпорацияВладимир ПутинОбщество
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