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В Крыму выявили четыре новых случая COVID-19
Четверо заболевших коронавирусом выявили в Крыму за минувшие сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:13
республика крым
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
сергей аксенов (политик)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572694966_1142:0:2939:1011_1400x0_80_0_0_012cb6719d01f4328bfc3f5c3cec1175.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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республика крым, коронавирус в россии, сергей аксенов (политик)

В Крыму выявили четыре новых случая COVID-19

10:13 29.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фельдшер скорой медицинской помощи . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Четверо заболевших коронавирусом выявили в Крыму за минувшие сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Подтверждено 4 новых случая коронавирусной инфекции. Два случая выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах, еще два – при обращении за медицинской помощью", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.
Всего в республике зарегистрировано 685 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 478 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник
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Распространение нового коронавирусаРеспублика КрымКоронавирус в РоссииСергей Аксенов (политик)
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