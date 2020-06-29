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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573607036.html
В Армении число случаев COVID-19 превысило 25 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 482 и достигло 25 127, еще семь человек скончались, сообщается в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
армения
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, армения, в мире

В Армении число случаев COVID-19 превысило 25 тысяч

10:04 29.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 482 и достигло 25 127, еще семь человек скончались, сообщается в понедельник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В воскресенье власти республики сообщали о 24 645 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 426 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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"В Армении подтверждены 25 127 случаев коронавируса. Вылечились 13 297 пациентов. Скончались 433 человека", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 11 254 пациента, проведен 110 571 тест.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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