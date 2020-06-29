МГУ стал лучшим из российских вузов в предметном рейтинге ARWU по физике

Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото

Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова стал лучшим из российских вузов в предметном рейтинге Академического рейтинга университетов мира (ARWU) по физике, сообщили РИА Новости организаторы.

Компания ShanghaiRanking Consultancy опубликовала Глобальный рейтинг университетов по предметным областям (GRAS) за 2020 год. С 2009 года компания публикует версию Академического рейтинга университетов мира (ARWU) по предметным областям. Данный выпуск содержит рейтинг университетов по 54 предметным областям в следующих категориях: естественные науки, инженерно-технические науки, науки о живой природе, медицина и общественные науки. В рейтинге участвовало более четырёх тысяч университетов.

Уточняется, что МГУ вошёл в группу 51-75. Вторым среди российских вузов в этой категории стал Новосибирский государственный университет , вошедший в группу 101-150. Третьим - Московский физико-технический институт, расположившийся в группе 151-200.

Лучшим среди российских вузов в рейтинге по математике стала Высшая школа экономики, вышедшая в группу 101-150. За ней следует Санкт-Петербургский государственный университет (группа 151-200), а МГУ и Российский университет дружбы народов попали в группу 301-400.

В рейтинг по химии вошли всего два российских вуза - МГУ и Новосибирский госуниверситет, вошедшие в группы 301-400 и 401-500 соответственно.

Единственным представителем России в рейтинге по науке об атмосфере стал Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Лобачевского, попавший в группу 301-400.