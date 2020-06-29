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МГУ стал лучшим из российских вузов в предметном рейтинге ARWU по физике
Московский государственный университет имени Ломоносова стал лучшим из российских вузов в предметном рейтинге Академического рейтинга университетов мира (ARWU)... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:05
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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навигатор абитуриента, мгу имени м. в. ломоносова, санкт-петербургский государственный университет, новосибирский государственный университет, томский политехнический университет, образование - общество, общество

МГУ стал лучшим из российских вузов в предметном рейтинге ARWU по физике

10:02 29.06.2020 (обновлено: 10:05 29.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПамятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова стал лучшим из российских вузов в предметном рейтинге Академического рейтинга университетов мира (ARWU) по физике, сообщили РИА Новости организаторы.
Компания ShanghaiRanking Consultancy опубликовала Глобальный рейтинг университетов по предметным областям (GRAS) за 2020 год. С 2009 года компания публикует версию Академического рейтинга университетов мира (ARWU) по предметным областям. Данный выпуск содержит рейтинг университетов по 54 предметным областям в следующих категориях: естественные науки, инженерно-технические науки, науки о живой природе, медицина и общественные науки. В рейтинге участвовало более четырёх тысяч университетов.
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Уточняется, что МГУ вошёл в группу 51-75. Вторым среди российских вузов в этой категории стал Новосибирский государственный университет, вошедший в группу 101-150. Третьим - Московский физико-технический институт, расположившийся в группе 151-200.
Лучшим среди российских вузов в рейтинге по математике стала Высшая школа экономики, вышедшая в группу 101-150. За ней следует Санкт-Петербургский государственный университет (группа 151-200), а МГУ и Российский университет дружбы народов попали в группу 301-400.
В рейтинг по химии вошли всего два российских вуза - МГУ и Новосибирский госуниверситет, вошедшие в группы 301-400 и 401-500 соответственно.
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Единственным представителем России в рейтинге по науке об атмосфере стал Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Лобачевского, попавший в группу 301-400.
Также два представителя РФ попали в рейтинг, посвящённый машиностроению: Томский политехнический университет, вошедший в группу 51-75, и Новосибирский госуниверситет, оказавшийся в группе 301-400.
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