Эксперт прокомментировал высокую цену ракеты "Ангара"

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Российская Российская ракета "Ангара" имеет как недостатки, так и очевидные преимущества, но непривлекательной на коммерческом рынке ее делает отнюдь не ее высокая цена, заявил РИА Новости глава одной из экспертных организаций космической сферы России, Института космической политики, Иван Моисеев

"Тут главное не цены. Можно, в принципе, сыграть на ценах, сбросить их временно, чтобы войти на рынок. В определенных случаях, почему бы и нет? Для коммерческого успеха необходимо продемонстрировать надежность, для этого нужно много полетов, а "Ангара" летает редко. Все планы съехали в сторону", - сказал Моисеев.

Он отметил при этом, что максимальная цена ракеты, с которой можно бороться за место на рынке, составляет 60 миллионов долларов, то есть более 4 миллиардов рублей. Но даже если на какое-то время снизить цены на "Ангару", ей вряд ли заинтересуются потенциальные заказчики, полагает эксперт.

В год запускается примерно по 20-30 спутников такого класса, которые способна выводить новая российская ракета, причем обычно это серийные аппараты, производители которых "привыкли к определенным ракетам, и переманить их будет сложно".

В целом, эксперт назвал "Ангару" логичной и обоснованной заменой ракетам "Протон", работающим на токсичном топливе. Проблема в том, что создание носителя "просто затянулось до безобразия".

"Ее экологическая чистота это, конечно, хороший аргумент, но ракета же еще и технически лучше, чем "Протон". Она модульная, можно создать целое семейство из одних и тех же модулей, то есть можно легкую сделать, среднего класса и тяжелую. То есть, в общем-то, она перспективна. Но проектировать ее начали в 1992 году, много воды с той поры утекло", - добавил Моисеев.

Ранее из финансового отчета Центра Хруничева стало известно, что стоимость изготовления ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" составляет 7 миллиардов рублей, то есть в три раза больше, чем у летающего еще с советских времен "Протона" аналогичной грузоподъемности.