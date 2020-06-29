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Молдавия возобновит переговоры с Россией о кредите в 200 миллионов евро
Президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в понедельник заявил, что на этой неделе власти республики проведут все необходимые процедуры, чтобы официально... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:59
ион кику
игорь додон
дмитрий козак
молдавия
в мире
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РИА Новости
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ион кику, игорь додон, дмитрий козак, молдавия, в мире

Молдавия возобновит переговоры с Россией о кредите в 200 миллионов евро

09:59 29.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в понедельник заявил, что на этой неделе власти республики проведут все необходимые процедуры, чтобы официально возобновить переговоры с Россией о получении кредита в 200 миллионов евро.
Додон во время визита в Москву на прошлой неделе обсудил возможность возобновления переговоров о получении кредита со спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком.
Президент Молдавии Игорь Додон
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"Мы решили возобновить переговоры с РФ по получению кредита в 200 миллионов евро, которые будут направлены на поддержку молдавской экономики. На этой неделе будет инициирована процедура возобновления переговоров, она предусматривает привлечение парламентских комиссий, подписание указа президента о возобновлении переговоров, а также проведение процедур на уровне правительства", - сказал Додон.
По словам президента, полученные средства будут направлены на строительство дорог, развитие инфраструктуры и поддержку экономических агентов.
Конституционный суд Молдавии 7 мая признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро. Ранее премьер Ион Кику отметил, что власти намерены возобновить переговоры с властями России о финансовой поддержке.
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдовы Игорь Додон во время встречи в Кремле. 17 января 2016
24 июня, 05:18
Межгосударственные отношения России и Молдавии
3220216
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Ион КикуИгорь ДодонДмитрий КозакМолдавияВ мире
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