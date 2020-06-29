Молдавия возобновит переговоры с Россией о кредите в 200 миллионов евро

"Мы решили возобновить переговоры с РФ по получению кредита в 200 миллионов евро, которые будут направлены на поддержку молдавской экономики. На этой неделе будет инициирована процедура возобновления переговоров, она предусматривает привлечение парламентских комиссий, подписание указа президента о возобновлении переговоров, а также проведение процедур на уровне правительства", - сказал Додон.