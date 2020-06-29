В Филатовской больнице лечатся более 470 пациентов с COVID-19

"Всего на лечении: 1062. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1016. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 471. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 23. В ОРИТ: 155. На ИВЛ: 47", - написал он в Facebook.