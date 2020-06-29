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Распространение нового коронавируса
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В Филатовской больнице лечатся более 470 пациентов с COVID-19
Более тысячи пациентов, в том числе 471 - с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T09:56
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий вечорко, гкб № 15 имени о.м. филатова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Филатовской больнице лечатся более 470 пациентов с COVID-19

09:56 29.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более тысячи пациентов, в том числе 471 - с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.

"Всего на лечении: 1062. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1016. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 471. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 23. В ОРИТ: 155. На ИВЛ: 47", - написал он в Facebook.

Вечорко также сообщил, что за сутки выписаны 54 человека, поступило 79.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоГКБ № 15 имени О.М. ФилатоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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